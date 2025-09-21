search
21.09.2025 12:12

Μάριος Αθανασίου: Το μήνυμα στην μπλούζα για τη «γενοκτονία στη Γάζα» και ο Αλέξης Τσίπρας

21.09.2025 12:12
athanasiou

Τη στήριξή του στον λαό της Παλαιστίνης δήλωσε, το πρωί της Κυριακής, ο Μάριος Αθανασίου στο Mega.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου με μπλουζάκι που έγραφε: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα».

«Όταν έλεγες τις πρώτες ημέρες ότι δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει στους Παλαιστίνιους, έλεγαν ότι είσαι με τη Χαμάς. Δεν είμαστε πολιτικοί, είμαστε άνθρωποι που κρίνουμε τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε. Είναι γενοκτονία. Ο αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή διπλωματία ίσως είναι μία λύση σοβαρή», επισήμανε ο ηθοποιός.

«Ελπίζω να έρθει ο Τσίπρας»

Σχολιάζοντας το πολιτικό σκηνικό της χώρας, ο Μάριος Αθανασίου επισήμανε πως υπάρχει πρόβλημα σε όλες τις χώρες. «Δεν ξέρω εάν υπάρχει θέμα Δημοκρατίας, αν μας καλύπτει ή όχι. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό προσωπικό, βάσει των δικών μας ηθικών προτάξεων και του πως θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα στην κοινωνία μας», εξήγησε.

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι στην Αριστερά, έρθει δεν έρθει ο Τσίπρας είτε μείνει ο Φάμελλος. Προσωπικά το ελπίζω», ανέφερε για τη φημολογούμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

