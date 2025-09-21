search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025
LIFESTYLE

21.09.2025 17:58

Πάνος Κοκκινόπουλος: Ετοιμάζει σίριαλ για την ιστορία της Πισπιρίγκου – Σε συζητήσεις με την Παπαληγούρα

21.09.2025 17:58
Ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης αποκάλυψε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ότι η Λένα Παπαληγούρα είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά του Πάνου Κοκκινόπουλου, που θα βασίζεται στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας.

«Αφορά την Ρούλα Πισπιρίγκου. Ο Πάνος Κοκκινόπουλος έχει δώσει σειρά 8 επεισοδίων που θα αφορά την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας. Η Λένα Παπαληγούρα θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα περιμένει λίγο για να περάσει από το ΔΣ θα πάρει εύλογο χρονικό διάστημα. Προς το παρόν είναι στον “πάγο”. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει στο β’ μισό της σεζόν».

Η εξομολόγηση της ηθοποιού στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο»:

Μιλώντας για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, η Λένα Παπαληγούρα στάθηκε στο δύσκολο θέμα της κακοποίησης:

«Έχουν έρθει πολλές γυναίκες και κάποιοι άντρες. Το θέμα της κακοποίησης αφορά κυρίως τις γυναίκες. Σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς το αίτημα του δικαίου. Έχω φίλες που έχουν κακοποιηθεί. Στην παράσταση λέει ότι μία στις τρεις γυναίκες θα δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση. Αν ισχύει αυτό, καταλαβαίνεις ότι πολλές από εμάς γνωρίζουμε κορίτσια που έχουν ζήσει τέτοιο περιστατικό».

Σε άλλο σημείο μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα αλλά και για τις μικρές αποδράσεις που λατρεύει:

«Λατρεύω τα ταξίδια, πεθαίνω. Αν μου πρότεινε να κάνω ταξιδιωτική εκπομπή, δεν θα μπορούσα να πω όχι. Ελπίζω να είμαι οκ ως μαμά, προσπαθώ. Τα αγαπάω απεριόριστα. Με φοβούνται οι εποχές που ζούμε. Ζούμε άγριες εποχές. Δεν θέλω να μιλάω για τα παιδιά μου! Δεν βάζω ποτέ τη φωτογραφία τους πλάτη, θα μπορούσα να μην το κάνω ούτε αυτό. Προσπαθώ στο σπίτι να μην συζητάμε τη δουλειά μου».

Η ίδια αποκάλυψε ότι περιμένει με ανυπομονησία να επιστρέψει στη μικρή οθόνη: «Συζητάω κάτι πολύ έντονα τηλεοπτικά, θέλω να γίνει πάρα πολύ. Έχω πει πολλά “όχι” για να το περιμένω».

