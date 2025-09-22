Βαρύ πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη δυσκολότερη περίοδο της ζωής του διανύει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης καθώς η αγαπημένη του μητέρα έφυγε από τη ζωή, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.
Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο ηθοποιός ο οποίος με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τη γυναίκα που τον έφερε στη ζωή.
«Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις, όπως πάντα 20/09/2025» έγραψε στη λεζάντα με τους διαδικτυακούς του φίλους να του εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.
