Σοφία Λόρεν: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από το μακρινό 1956 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού (Photo)

Τη Σοφία Λόρεν για τα 91 γενέθλιά της θέλησε να τιμήσει το Studio Κλεισθένης, αναρτώντας μια αδημοσίευτη φωτογραφία της.

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, πρόκειται για ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την άφιξη της ηθοποιού στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, το μακρινό 1956. Εκείνη τη χρονιά, η Λόρεν είχε επισκεφτεί την Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι».

«Χρόνια πολλά στην αιώνια θεά του παγκόσμιου κινηματογράφου, την Ιταλίδα Σοφία Λόρεν η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934. Υπήρξε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου το 1962 σε μη αγγλόφωνο ρόλο στην ταινία ”Η Ατιμασμένη”. Στην αδημοσίευτη φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη τη βλέπουμε κατά την άφιξη της στην Αθήνα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1956 όπου ήρθε στη χώρα μας για τα γυρίσματα της ταινίας ”Το παιδί και το δελφίνι”. Ο ρόλος αυτός αρχικά προοριζόταν για την Τζόαν Κόλινς αλλά τον πήρε η Λόρεν. Τα φιλμ από τα γυρίσματα της ταινίας μεταφέρονταν από την Ύδρα στην Αθήνα με το πλοίο Εριέττα του Λάτση για να ελεγχθούν για τυχόν λάθη. Τις διορθώσεις τις έστελναν στην Ύδρα εκείνη την εποχή με τηλεγράφημα. Ο Κλεισθένης την φωτογράφισε και στα γυρίσματα στην Ύδρα αλλά και στην Ακρόπολη, καθώς και στις εξόδους της στην Αθήνα. Η Λόρεν αγάπησε την Ελλάδα και η Ελλάδα τη Λόρεν» αναφέρεται στη λεζάντα.

