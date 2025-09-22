Δανάη Μιχαλάκη για Γιώργο Παπαγεωργίου: «Ήρθε στη ζωή μου σε μια στιγμή που δεν ήξερα πώς θα συνεχίσω»

Για την καθημερινότητα με τον Γιώργο Παπαγεωργίου και την κόρη τους μίλησε η Δανάη Μιχαλάκη, επισημαίνοντας ότι ο σύζυγός της ήρθε στη ζωή της μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ίδια.

Ερωτηθείσα αν το γεγονός ότι κάνουν το ίδιο επάγγελμα έχει δημιουργήσει προβλήματα ή ανταγωνισμό μεταξύ τους, η ηθοποιός επισημαίνει ότι αντιθέτως, είναι όμορφο και δημιουργικό που οι δυο τους βρίσκονται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, ενώ μόνο θαυμασμό και υπερηφάνεια θα μπορούσε να νιώσει ο ένας για την πορεία του άλλου.

«Είναι όμορφο και δημιουργικό που είμαστε στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Σίγουρα μιλάμε για τη δουλειά, ανταλλάσσουμε απόψεις, σχολιάζουμε πρόβες και γυρίσματα. Όμως στο σπίτι κυριαρχεί η μικρή. Δεν είμαστε το ζευγάρι που φέρνει συνέχεια τη δουλεία στο σπίτι. Είμαστε γονείς, σύντροφοι, συνεργάτες στη ζωή. Αυτό που μετράει είναι ότι υπάρχει αλληλοστήριξη. Ποτέ δεν θα μπορούσε να υποάρξει ανάμεσά μας ανταγωνισμός. Αντίθετα, υπάρχει υπερηφάνεια. Χαίρομαι για κάθε του επιτυχία, όπως και εκείνος για εμένα. Είναι μεγάλη δύναμη να ξέρεις ότι ο άνθρωπος σου χαίρεται ειλικρινά για εσένα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη σχέση μας με ανταγωνισμό, δεν θα είχε κανένα νόημα. Ο Γιώργος είναι το άστρο μου. Είναι το στήριγμα μου. Ήρθε στη ζωή μου σε μια στιγμή που δεν ήξερα πως θα συνεχίσω και όλα πήραν τον δρόμο τους. Από τότε όλα έγιναν πιο όμορφα. Είναι σύντροφος, φίλος, συνοδοιπόρος» ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο ένθετο Real life με αφορμή την είσοδό της στην καθημερινή σειρά «Grand Hotel» του ΑΝΤ1.

Διαβάστε επίσης:

Βαρύ πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Γιώργος Χρανιώτης για Γλυκερία: «Όφειλε να ακυρώσει τη συναυλία στο Ισραήλ» (Video)

Πάνος Κοκκινόπουλος: Ετοιμάζει σίριαλ για την ιστορία της Πισπιρίγκου – Σε συζητήσεις με την Παπαληγούρα