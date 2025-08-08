Δανάη Μιχαλάκη – Γιώργος Παπαγεωργίου: Η τρυφερή ανάρτηση της ηθοποιού για την τέταρτη επέτειο γάμου τους

Αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, έχοντας επιλέξει να κρατούν την οικογενειακή ευτυχία τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο λόγος για τη Δανάη Μιχαλάκη και τον Γιώργο Παπαγεωργίου οι οποίοι γιόρτασαν την τέταρτη επέτειο του γάμου τους ο οποίος πραγματοποιήθηκε το 2021 στον τόπο καταγωγής της ηθοποιού, στη Σύρο.

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός θέλησε να εκφράσει δημοσίως την αγάπης της για τον «εκλεκτό» της καρδιάς της. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των γονιών της όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ευχήθηκε στη λεζάντα να αγαπιέται και εκείνη με τον σύζυγό της, μέχρι τα βαθιά τους γεράματα.

«Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου, 4 χρόνια. Δεν ανέβασα φωτογραφία με τον άντρα μου, ανέβασα αυτή την φωτογραφία των γονιών μου. Αυτή η φωτογραφία κλείνει 4 χρόνια σήμερα. Επειδή δεν είδαν ο ένας τον άλλο πολύ εκείνη την ημέρα, ενώ μας περίμεναν να πάμε στο γλέντι, αγκαλιαστήκανε να δουν μαζί το ηλιοβασίλεμα, γιατί έλειψε ο ένας στον άλλο. Αυτό είναι αγάπη για μένα. Αυτό κυνηγάω κάθε μέρα. Να καταλήξω να είμαι με τον άντρα μου 36 χρόνια και να αγαπιόμαστε ακόμα έτσι» έγραψε.

