search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 09:26
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 08:42

Δανάη Μιχαλάκη – Γιώργος Παπαγεωργίου: Η τρυφερή ανάρτηση της ηθοποιού για την τέταρτη επέτειο γάμου τους

08.08.2025 08:42
michalaki-papageorgiou-new

Αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, έχοντας επιλέξει να κρατούν την οικογενειακή ευτυχία τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο λόγος για τη Δανάη Μιχαλάκη και τον Γιώργο Παπαγεωργίου οι οποίοι γιόρτασαν την τέταρτη επέτειο του γάμου τους ο οποίος πραγματοποιήθηκε το 2021 στον τόπο καταγωγής της ηθοποιού, στη Σύρο.

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός θέλησε να εκφράσει δημοσίως την αγάπης της για τον «εκλεκτό» της καρδιάς της. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των γονιών της όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ευχήθηκε στη λεζάντα να αγαπιέται και εκείνη με τον σύζυγό της, μέχρι τα βαθιά τους γεράματα.

«Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου, 4 χρόνια. Δεν ανέβασα φωτογραφία με τον άντρα μου, ανέβασα αυτή την φωτογραφία των γονιών μου. Αυτή η φωτογραφία κλείνει 4 χρόνια σήμερα. Επειδή δεν είδαν ο ένας τον άλλο πολύ εκείνη την ημέρα, ενώ μας περίμεναν να πάμε στο γλέντι, αγκαλιαστήκανε να δουν μαζί το ηλιοβασίλεμα, γιατί έλειψε ο ένας στον άλλο. Αυτό είναι αγάπη για μένα. Αυτό κυνηγάω κάθε μέρα. Να καταλήξω να είμαι με τον άντρα μου 36 χρόνια και να αγαπιόμαστε ακόμα έτσι» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Χάιντι Κλουμ: Ποζάρει γυμνή για το περιοδικό Paris Match (Photos)

Μπριζίτ Μακρόν: Διακοπές χωρίς τον σύζυγό της Εμμανουέλ – Βιώνει πένθος και περνά κρίση στον… γάμο της

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lopez-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Έφαγε πόρτα» σε κατάστημα της Chanel στην Κωνσταντινούπολη γιατί δεν την… αναγνώρισαν – Πώς αντέδρασε

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γάλλοι τουρίστες καταγγέλλουν ληστεία από ταξιτζή – Τους πήρε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε

HalitYukay
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον τούρκο επιχειρηματία, άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή φορτηγού πλοίου και η κατάθεση του καπετάνιου

fotia_pyrosvestiki_0507_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πυλαία

michalaki-papageorgiou-new
LIFESTYLE

Δανάη Μιχαλάκη – Γιώργος Παπαγεωργίου: Η τρυφερή ανάρτηση της ηθοποιού για την τέταρτη επέτειο γάμου τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

LENA_SAMARA_ANTWNHS_SAMARAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 09:25
lopez-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Έφαγε πόρτα» σε κατάστημα της Chanel στην Κωνσταντινούπολη γιατί δεν την… αναγνώρισαν – Πώς αντέδρασε

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γάλλοι τουρίστες καταγγέλλουν ληστεία από ταξιτζή – Τους πήρε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε

HalitYukay
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον τούρκο επιχειρηματία, άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή φορτηγού πλοίου και η κατάθεση του καπετάνιου

1 / 3