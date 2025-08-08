Χάιντι Κλουμ: Ποζάρει γυμνή για το περιοδικό Paris Match (Photos)

Με μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική φωτογράφιση συνόδευσε η Χάιντι Κλουμ τη συνέντευξη που έδωσε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match.

H φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο νησί Σεν Μπαρτς της Καραϊβικής, με την ίδια να δηλώνει ενθουσιασμένη για τη συνεργασία.

Το πρώην μοντέλο μοιράστηκε, μάλιστα, με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της φωτογράφισης στην οποία τη συνόδευσε ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ.

Σε δεύτερη ανάρτησή της, η Χάιντι Κλουμ ευχαρίστησε το περιοδικό στα γαλλικά για τη συνεργασία τους.

