Σάλος στην Ολλανδία με τις διακοπές της βασιλικής οικογένειας στη βίλα τους στην Ελλάδα – Λείπουν σχεδόν όλο το καλοκαίρι

Αντιδράσεις στην ολλανδική κοινωνία προκαλεί η απόφαση της βασιλικής οικογένειας της χώρας να περάσει σχεδόν όλο το καλοκαίρι στην πολυτελή βίλα της στην Ελλάδα.

Ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα κάνουν διακοπές στην ιδιοκτησία τους στο Κρανίδι, μια παραθαλάσσια πόλη στην Πελοπόννησο, προκαλώντας ερωτήματα από τον ολλανδικό Τύπο και το κοινό σχετικά με την απουσία τους από την Ολλανδία.

Η απόφασή τους να περάσουν το καλοκαίρι στο εξωτερικό δεν είναι καινούργια. Η διαμάχη χρονολογείται πάνω από μια δεκαετία, όταν το βασιλικό ζεύγος πούλησε το εξοχικό του στη Μοζαμβίκη και αγόρασε την ελληνική έπαυλη, αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, το 2012. Έκτοτε, σχεδόν κάθε ταξίδι στην Ελλάδα έχει προκαλέσει κάποια μορφή αντίδρασης.

Η αντίθεση με άλλους βασιλείς

Πρόσφατα, ολλανδικό περιοδικό έκανε συγκρίσεις μεταξύ των Ολλανδών βασιλέων και των Ευρωπαίων ομολόγων τους, πολλοί από τους οποίους παραδοσιακά περνούν τα καλοκαίρια τους στις πατρίδες τους.

«Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας βρίσκονται στη Μαγιόρκα. Ο βασιλιάς Κάρολος Γουστάβος και η βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας μένουν στο σουηδικό νησί Όλαντ. Ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας περνούν κάθε καλοκαίρι στο παλάτι τους, Όσκαρσχολ, στη χερσόνησο Μπούγκντοι. Ο πρίγκιπας διάδοχος Φρειδερίκος και η πριγκίπισσα Μαίρη της Δανίας απολαμβάνουν τον χρόνο τους στο παλάτι Μαρσέλισμποργκ ή στο Γκρόστεν.

Ακόμη και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό κάνει διακοπές στο εξοχικό του, Ροκ Αγέλ, μόλις 20 λεπτά από το παλάτι. Και ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αποσύρονται στο κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία», σημείωσε το περιοδικό.

Δεδομένης αυτής της αντίθεσης, το άρθρο ρωτούσε: «Δεν θα έπρεπε ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα να πάρουν παράδειγμα από τους συναδέλφους τους μονάρχες και να περνούν τις διακοπές τους πιο κοντά στο σπίτι;»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ολλανδοί βασιλείς κάνουν τώρα διακοπές στην Ελλάδα με τις τρεις κόρες τους, την πριγκίπισσα Αμαλία, την πριγκίπισσα Αλεξία και την πριγκίπισσα Αριάνε. Το επίσημο πρόγραμμά τους παραμένει κενό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, εκτός από τις 15 Αυγούστου, όταν ο βασιλιάς θα παραστεί σε εθνική τελετή στη Χάγη για την επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επικριτικοί οι royal experts

Η Justine Marcella, ειδική σε βασιλικά θέματα για το περιοδικό, δεν μάσησε τα λόγια της: «Θα μπορούσαν σίγουρα να μάθουν ένα-δυο πράγματα από τους βασιλικούς συναδέλφους τους. Θα ήθελα πολύ να τους δω να κάνουν διακοπές στη Ζηλανδία, στο Λίμπουργκ ή στο Τερσχέλινγκ. Η Ολλανδία είναι υπέροχη! Αλλά αμφιβάλλω αν θα το κάνουν ποτέ. Δίνουν προτεραιότητα στην ανωνυμία και την ασφάλεια. Ίσως οι άλλοι βασιλείς να μένουν κοντά γιατί είναι απλώς λιγότερο εκλεπτυσμένοι από το δικό μας βασιλικό ζεύγος.»

Ένας άλλος σχολιαστής, ο Jeroen Snel, δήλωσε πως οι διακοπές εντός συνόρων θα μπορούσαν να είναι μια συμβολική κίνηση: «Είμαστε μια μικρή χώρα με πολλές προκλήσεις, δεν θα ήταν εύκολο. Αλλά θα ήθελα να δω φωτογραφίες του βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μάξιμα πάνω σε ποδήλατα εδώ στη χώρα μας. Δεν θα χρειαζόταν να μείνουν για εβδομάδες. Ακόμη και ένα μακρύ Σαββατοκύριακο ή λίγες καθημερινές θα αρκούσαν.»

«Ένας βασιλιάς είναι πάντα σε ετοιμότητα»

Παρά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, το παλάτι τόνισε ότι ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ παραμένει διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο. Σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης, θα επιστρέψει αμέσως στην Ολλανδία.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η παρουσία τους στην Ελλάδα προκαλεί εθνική συζήτηση. Τον Οκτώβριο του 2020, στο αποκορύφωμα της πανδημίας COVID-19, το βασιλικό ζεύγος επικρίθηκε ευρέως για το ταξίδι του στη βίλα του στο Κρανίδι, ενώ η ολλανδική κυβέρνηση είχε εκδώσει οδηγία κατά των διεθνών μετακινήσεων.

Η κατακραυγή τούς ανάγκασε να επιστρέψουν νωρίτερα και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη μέσω βίντεο, χαρακτηρίζοντας το ταξίδι «πολύ απερίσκεπτο».

Η βίλα που… άναψε φωτιές

Το ελληνικό σπίτι της βασιλικής οικογένειας έχει γίνει σημείο ενδιαφέροντος για τον Τύπο και το κοινό. Με έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων και πανοραμική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, η βίλα βρίσκεται κοντά στις Σπέτσες, το νησί όπου φιλοξενήθηκε ο γάμος του τέως πρίγκιπα Νικόλαου της Ελλάδας και της Τατιάνας Μπλάτνικ το 2010.

Φημολογείται ότι κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα ερωτεύτηκαν την περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, η μεγαλύτερη κόρη τους, η πριγκίπισσα Αμαλία, εθεάθη στην Ελλάδα με μια παρέα φίλων, που πιστεύεται ότι διέμεναν στην καλοκαιρινή κατοικία της οικογένειας.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθετεί το νέο βίντεο κλιπ της Lady Gaga για το «Wednesday»

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Εμφανίστηκε με πατερίτσα σε συναυλία του στο Ναύπλιο

Μάθιου ΜακΚόναχι: Πώς έχασε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Τιτανικό»