Μάθιου ΜακΚόναχι: Πώς έχασε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Τιτανικό»

Πολύ κοντά στον ρόλο του «Τζακ Ντόουσον» στη θρυλική ταινία «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον είχε βρεθεί ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ωστόσο, η άρνησή του να εγκαταλείψει την τεξανή προφορά του φαίνεται ότι ήταν αυτή που εν τέλει του στοίχισε, με αποτέλεσμα ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, κερδίζοντας -μεταξύ άλλων- παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Στο έργο «The Bigger Picture» του παραγωγού της ταινίας, Τζον Λαντάου -που πέθανε το 2024 από καρκίνο και υπήρξε επί χρόνια στενός συνεργάτης του Κάμερον- ο ΜακΚόναχι εμφανίζεται ως βασικός υποψήφιος για τον αντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο newsletter «What I’m Hearing» του Μάθιου Μπελόνι στις 5 Αυγούστου, ο ηθοποιός από το Τέξας συμμετείχε σε δοκιμαστικό μαζί με την Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία «είχε ενθουσιαστεί με τον Μάθιου, την παρουσία και τη γοητεία του».

«Ο Μάθιου έκανε τη σκηνή με την τεξανή προφορά» αναφέρει ο Λαντάου. «Πολύ καλό. Τώρα ας το δοκιμάσουμε αλλιώς» θυμάται ότι του είπε ο Κάμερον. Ο ΜακΚόναχι, ωστόσο, δεν δέχτηκε να ακολουθήσει τις υποδείξεις του.

«Όχι. Ήταν αρκετά καλό. Ευχαριστώ» τού απάντησε, σύμφωνα με τον Λαντάου. «Ας πούμε απλώς ότι αυτό ήταν το τέλος για τον ΜακΚόναχι» σχολιάζει σε άλλο σημείο ο παραγωγός.

Ο ΜακΚόναχι είχε αναφερθεί στο περιστατικό το 2021, μιλώντας στο podcast Literally! with Rob Lowe. «Πήγα και έκανα ανάγνωση με την Κέιτ Γουίνσλετ, και δεν ήταν μια απλή audition – το γύρισαν σε κάμερα, δηλαδή ήταν πλέον στο στάδιο του screen test. Όταν φύγαμε, ήταν μια από αυτές τις στιγμές που σε ακολουθούν έξω και σου λένε “Πήγε τέλεια”. Σχεδόν σε αγκαλιάζουν. Πραγματικά πίστεψα ότι θα γινόταν. Δεν έγινε» είχε πει.

«Ρώτησα τον Κάμερον γι’ αυτό, γιατί η φήμη που κυκλοφορούσε ήταν ότι μου προσφέρθηκε ο ρόλος και τον αρνήθηκα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν μου προσφέρθηκε ποτέ αυτός ο ρόλος» είχε διευκρινίσει αναφερόμενος στις φήμες που για χρόνια τον ήθελαν να έχει απορρίψει τον ρόλο.

Αν και η καριέρα του ΜακΚόναχι εκτοξεύτηκε τα επόμενα χρόνια, ο ίδιος εξομολογήθηκε πως ένιωσε πικρία που δεν συμμετείχε στην ταινία, η οποία απέφερε πάνω από 1,5 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και κέρδισε 11 Όσκαρ.

