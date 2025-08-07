search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 16:25
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

07.08.2025 15:10

Ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθετεί το νέο βίντεο κλιπ της Lady Gaga για το «Wednesday»

07.08.2025 15:10
lady gaga

Η Lady Gaga πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι για τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, «Wednesday».

Όπως αποκάλυψε πηγή στο περιοδικό The Hollywood Reporter, το τραγούδι θα συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος ο δημιουργός της σειράς, Τιμ Μπάρτον (Tim Burton).

Επίσης, ανέφερε ότι το βίντεο γυρίστηκε στο Μεξικό, αν και η ακριβής ημερομηνία παραμένει άγνωστη. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η Lady Gaga βρέθηκε στη χώρα τον περασμένο Απρίλιο, για δύο συναυλίες στο Estadio GNP Seguros, στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με το Variety, το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Death Dance» θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Για τη δημιουργία του η Lady Gaga συνεργάστηκε ξανά με τους Andrew Watt και Cirkut, τους παραγωγούς που βρίσκονται πίσω από το πρόσφατο άλμπουμ της «Mayhem».

Όσο για τη συμμετοχή της στα νέα επεισόδια της δεύτερης σεζόν της σειράς, η σούπερ σταρ θα ενσαρκώσει τον χαρακτήρα της Rosaline Rotwood, μίας θρυλικής καθηγήτριας στην Ακαδημία Nevermore, όπου η πορεία της θα διασταυρωθεί με αυτήν της Wednesday Addams.

Σημειώνεται, ότι η δεύτερη σεζόν του «Wednesday» θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη. Tο πρώτο είναι πλέον διαθέσιμο στο Netflix, ενώ το δεύτερο, που θα περιλαμβάνει την εμφάνιση της Lady Gaga, είναι προγραμματισμένο για τις 3 Σεπτεμβρίου.

1 / 3