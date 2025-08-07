Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Εμφανίστηκε με πατερίτσα σε συναυλία του στο Ναύπλιο

Με τη βοήθεια πατερίτσας ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου στο Ναύπλιο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, το βράδυ της Τετάρτης (6/8) με τον ερμηνευτή να χαρίζει στο κοινό μία ξεχωριστή συναυλία, με τραγούδια-ύμνους από την πολύχρονη και πλούσια δισκογραφία του.

Ο ερμηνευτής μάγεψε για ακόμα μια φορά με τις ερμηνείες του, με τους θεατές να μη σταματούν να τον χειροκροτούν.

Σημειώνεται ότι Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε ένα ατύχημα εξαιτίας του οποίου αναγκάστηκε, μάλιστα, να κάνει ένα διάλειμμα από την καλοκαιρινή του περιοδεία, στα μέσα Ιουλίου.

«Ένα μικρό ατύχημα δεν μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε την σημερινή συναυλία η οποία αναβάλλεται για την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου. Τα εισιτήρια για την νέα ημερομηνία ισχύουν κανονικά και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια. Όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν στην νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας μπορούν να αιτηθούν την επιστροφή των χρημάτων τους ως τις 31 Ιουλίου» είχε ενημερώσει ο τραγουδιστής τους διαδικτυακούς του φίλους, πριν από λίγες εβδομάδες.

