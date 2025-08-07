Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

Γενέθλια έχει την Πέμπτη 7 Αυγούστου ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης, που κλείνει τα 43 του χρόνια.

Για την ιδιαίτερη περίσταση η οικογένειά του ετοιμάζει γιορτή στο σπίτι τους, με την Ολυμπία Χοψονίδου, μαζί με τα έξι παιδιά τους να ζωγραφίζουν στον πίνακα ανακοινώσεων του σπιτιού τη φράση «Ο προπονητής/μπαμπάς – Χαρούμενα γενέθλια» για να τιμήσουν τον αγαπημένο τους.

Η πρώην Σταρ Ελλάς δεν παρέλειψε με stories που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram να δημοσιεύσει μερικές κοινές τους φωτογραφίες συνοδεύοντάς τις με την ευχή: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».

