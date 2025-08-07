Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Γενέθλια έχει την Πέμπτη 7 Αυγούστου ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης, που κλείνει τα 43 του χρόνια.
Για την ιδιαίτερη περίσταση η οικογένειά του ετοιμάζει γιορτή στο σπίτι τους, με την Ολυμπία Χοψονίδου, μαζί με τα έξι παιδιά τους να ζωγραφίζουν στον πίνακα ανακοινώσεων του σπιτιού τη φράση «Ο προπονητής/μπαμπάς – Χαρούμενα γενέθλια» για να τιμήσουν τον αγαπημένο τους.
Η πρώην Σταρ Ελλάς δεν παρέλειψε με stories που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram να δημοσιεύσει μερικές κοινές τους φωτογραφίες συνοδεύοντάς τις με την ευχή: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».
Διαβάστε επίσης:
Σάλος στην Ολλανδία με τις διακοπές της βασιλικής οικογένειας στη βίλα τους στην Ελλάδα – Λείπουν σχεδόν όλο το καλοκαίρι
Ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθετεί το νέο βίντεο κλιπ της Lady Gaga για το «Wednesday»
Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Εμφανίστηκε με πατερίτσα σε συναυλία του στο Ναύπλιο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.