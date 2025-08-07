search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025
07.08.2025

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

Γενέθλια έχει την Πέμπτη 7 Αυγούστου ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης, που κλείνει τα 43 του χρόνια.

Για την ιδιαίτερη περίσταση η οικογένειά του ετοιμάζει γιορτή στο σπίτι τους, με την Ολυμπία Χοψονίδου, μαζί με τα έξι παιδιά τους  να ζωγραφίζουν στον πίνακα ανακοινώσεων του σπιτιού τη φράση «Ο προπονητής/μπαμπάς – Χαρούμενα γενέθλια» για να τιμήσουν τον αγαπημένο τους.

Η πρώην Σταρ Ελλάς δεν παρέλειψε με stories που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram να δημοσιεύσει μερικές κοινές τους φωτογραφίες συνοδεύοντάς τις με την ευχή: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».

fotia tourkia 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μακρυχώρι Καβάλας 

gallia fotia new
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μελίταινα Ροδόπης

papua seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

Fugro Gauss
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν υπήρξε εκδίωξη ή εκτροπή του πλοίου Fugro Gauss», λέει η Λευκωσία

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

