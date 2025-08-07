Η Μπριζίτ Μακρόν,(Brigitte Macron) σύζυγος του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν (Emmanuel Macron) βιώνει ένα αρκετά δύσκολο καλοκαίρι, με τον γάμο τους να περνά, όπως όλα δείχνουν, σοβαρή κρίση. Παράλληλα βιώνει πένθος καθώς δύο οικογενειακές απώλειες πολύ κοντά η μια στην άλλη έχουν επηρεάσει τη διάθεσή της.

Το φετινό καλοκαίρι όπως φαίνεται δεν είναι εύκολο για τη Μπριζίτ Μακρόν. Εδώ και λίγες ημέρες, βρίσκεται στην αγαπημένη θερινή κατοικία και των δύο, το φρούριο Brégançon, σε ένα από τα καλύτερα σημεία της Γαλλικής Ριβιέρας. Εκεί, η 72χρονη Brigitte χαλαρώνει πραγματικά, κάνοντας βόλτες με τα ποδήλατα και πραγματοποιώντας καταδύσεις, ένα σπορ το οποίο της αρέσει πολύ.

Μόνο που φέτος βιώνει μία σημαντική αλλαγή. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ο Εμανουέλ Μακρόν δε βρίσκεται μαζί της (κάτι το οποίο δεν αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα) με τη Μπριζίτ να κάνει διακοπές μαζί με τις δύο κόρες της.

Η απουσία του Μακρόν από το πλευρό της συζύγου του απασχόλησε ιδιαίτερα τις προηγούμενες ημέρες τα Μέσα της χώρας, δεδομένου ότι η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά από δημοσιεύματα περί σοβαρής κρίσης στον γάμο τους και το… χαστούκι, το οποίο είχε γίνει viral σε όλο τον κόσμο, γεγονός το οποίο και στάθηκε η αφορμή να φουντώσουν οι ανησυχίες.

Δύο σημαντικές απώλειες για την Πρώτη Κυρία

Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό ότι τον φετινό Ιούλιο η Μπριζίτ κλήθηκε να διαχειριστεί δύο σημαντικές οικογενειακές απώλειες: στις 2 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η μεγαλύτερη αδελφή της Anne Marie και στις 19 του ίδιου μήνα η 68χρονη ανιψιά της Christine Hacquin. «Ηταν στο πλευρό της ανιψιάς της μέχρι και την τελευταία στιγμή και τη χαιρέτησε λίγο πριν φύγει από τη ζωή ιδιωτικά», αναφέρει ο γαλλικός τύπος.

Ο χρόνος θα δείξει αν τελικά τα Γαλλικά ΜΜΕ έχουν όντως δίκιο για την κρίση στη σχέση τους ή αν όλα αυτά είναι απλώς… φήμες.

