Μπριζίτ Μακρόν: Επιμένει η ακροδεξιά influencer παρά τη μήνυση – «Άντρας γεννήθηκες και άντρας θα πεθάνεις» (Video)

Η Κάντας Όουεν, ακροδεξιά influencer από τις ΗΠΑ, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τους εξωφρενικούς ισχυρισμούς της για την σύζυγο του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν.

Η Όουενς υποστήριξε ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Σε απάντηση, το προεδρικό ζεύγος κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε ένα δικαστήριο της πολιτείας Ντέλαγουερ ζητώντας ένα «παραδειγματικό» ποσό ως αποζημίωση, που θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της δίκης και υποστηρίζοντας ότι η Όουενς τους έχει υποβάλει σε μια «εκστρατεία παγκόσμιας ταπείνωσης».

Τώρα η influencer «σηκώνει το γάντι» και συνεχίζει το ίδιο βιολί: «Γεννήθηκες άνδρας και θα πεθάνεις άνδρας. Αυτό είναι που λέω», είπε η Όουενς απευθυνόμενη στην Μπριζίτ Μακρόν. «Νομίζω ότι είσαι άρρωστη. Νομίζω ότι είσαι αηδιαστική. Και είμαι πλήρως προετοιμασμένος να αναλάβω αυτή τη μάχη εκ μέρους όλου του κόσμου… Εκ μέρους όλου του κόσμου, θα σε δω στο δικαστήριο», είπε.

WATCH: Candace Owens just DOUBLED DOWN on Brigitte Macron being a man in response to getting sued.



"You were born a man and you will die a man… That's the point I'm making."



"I think you're sick. I think you're disgusting. And I am fully prepared to take on this battle on… pic.twitter.com/LXiGjuearU