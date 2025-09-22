Η Τζολί… ντρέπεται για τις ΗΠΑ: «Αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω»

Ντροπή για την πατρίδα της νιώθει η Αντζελίνα Τζολί, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Η βραβευμένη ηθοποιός ρωτήθηκε για την κατάσταση στις ΗΠΑ και σχολίασε μεταξύ άλλων: «Είναι δύσκολο για μένα να πω ότι αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω. Πάντα ζούσα διεθνώς, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου είναι διεθνείς, και η κοσμοθεωρία μου βασίζεται στην ενότητα.

Οτιδήποτε διχάζει ή περιορίζει τις προσωπικές ελευθερίες είναι επικίνδυνο. Ζούμε σε πολύ σοβαρούς καιρούς και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το πώς μιλάμε. Όπως όλοι, έτσι κι εγώ, νιώθω το βάρος αυτών των στιγμών που περνάμε μαζί».

