Σάλος με το ΠΑΣΟΚ για τον… αντικομμουνιστικό οίστρο Παναγόπουλου και ΠΑΣΠ – Σύγχυση ή σκοπιμότητες;

Αλλού γι’ αλλού είναι κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ. Για έναν ακατανόητο λόγο, αλλά με προφανείς ευθύνες ορισμένες πλευρών, ου μην και την ηγεσίας, έχει ξεσπάσει ένα αντικομμουνιστικό παραλήρημα, που είτε έχει σκοπιμότητες και ιδιοτέλειες είτε είναι απλά αποτέλεσμα πολιτικοϊδεολογικού αλαλούμ. Σε κάθε περίπτωση όμως αναδύει μία εικόνα για το ΠΑΣΟΚ, που το κάνει «συμπλήρωμα» μίας σκληρής (για να μην πούμε άλλη λέξη) δεξιάς ρητορικής.

Η αρχή έγινε με τον Γιάννη Παναγόπουλο στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Ο ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση κονδυλίων συνδικαλιστής, εξαπέλυσε μονομέτωπο στο ΚΚΕ, επιδιδόμενος σε μία βορβορώδη ρητορική, σαν να φταίει για όλα το… ΠΑΜΕ. Μάλιστα η ανάσυρση εκφράσεων από την εποχή του… Ψυχρού Πολέμου θυμίζει κανονική δεξιά ιδεολογική προσέγγιση.

Πολλοί αποδίδουν τη σπουδή αυτή του κ. Παναγόπουλου στη σχεδιαζόμενη συνεργασία του με τη ΔΑΚΕ προκειμένου να επανεκλεγεί στην προεδρία της ΓΣΕΕ – θα φανεί σύντομα εάν αυτό είναι όντως βάσιμη εκτίμηση.

Στη συνέχεια και με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές ήρθε η ΠΑΣΠ.

Η οποία ζήλεψε μάλλον τη δόξα των νοσταλγών του Μελιγαλά και του Γράμμου και κυκλοφόρησε αφίσα που προκαλεί πολιτική αναγούλα, εκτός από την κακογουστιά και την έλλειψη έμπνευσης που φανερώνει.

Τίθεται το ερώτημα από πολλές πλευρές εάν τα γνωρίζει και τα ενέκρινε αυτά η Χαριλάου Τρικούπη. Και αν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που επαίρεται ότι έχει μηχανισμό στη Νεολαία παίρνει κάποια στάση. Ο νεαρός βουλευτής μάλιστα καλείται να διευκρινίσει κι αν συμφωνεί με τις θέσεις του κκ. Παναγόπουλου, στον οποίο έχει δώσει μέχρι στιγμής πλήρη κάλυψη για το θέμα των κονδυλίων κατάρτισης, κόντρα στην επίσημη στάση της Χαριλάου Τρικούπη.

Αλλά υπήρξε και τρίτο κρούσμα αντικομμουνιστικής υστερίας. Αποκαλύπτεται ότι στο δήμο της Πάτρας, η τοπική ΠΑΣΠ επιτέθηκε στον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη επειδή απέρριψε την πρόταση για μείωση κατά 50% στα δημοτικά τέλη για ακίνητα που ενοικιάζονται σε φοιτητές. Τον επέκρινε δηλαδή επειδή δεν θέλει να πληρώσει ο δήμος το μάρμαρο της αποτυχημένης κυβερνητικής πολιτικής στο πεδίο των ενοικίων.

Η εμφάνιση τόσων «κρουσμάτων» αντικομμουνιστικής αντιπολίτευσης, άρα και στροφή του μετώπου προς τα αριστερά, ενώ ο κύριος και σοβαρός αντίπαλος (και) του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει αφήσει άφωνους πολλούς εντός του Κινήματος, που δεν μπορούν να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Αν πρόκειται δηλαδή για διολίσθηση σε μία γραμμή προετοιμασίας για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ ή απλά είναι αποτέλεσμα των αδιεξόδων και της σύγχυσης από την αδυναμία να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ από τη φθορά της κυβέρνησης, κάτι που το κρατά βαλτωμένο στην περιοχή του 13%-14%.

