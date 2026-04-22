ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:49
22.04.2026 11:40

Σάλος με το ΠΑΣΟΚ για τον… αντικομμουνιστικό οίστρο Παναγόπουλου και ΠΑΣΠ – Σύγχυση ή σκοπιμότητες;

Αλλού γι’ αλλού είναι κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ. Για έναν ακατανόητο λόγο, αλλά με προφανείς ευθύνες ορισμένες πλευρών, ου μην και την ηγεσίας, έχει ξεσπάσει ένα αντικομμουνιστικό παραλήρημα, που είτε έχει σκοπιμότητες και ιδιοτέλειες είτε είναι απλά αποτέλεσμα πολιτικοϊδεολογικού αλαλούμ. Σε κάθε περίπτωση όμως αναδύει μία εικόνα για το ΠΑΣΟΚ, που το κάνει «συμπλήρωμα» μίας σκληρής (για να μην πούμε άλλη λέξη) δεξιάς ρητορικής.

Η αρχή έγινε με τον Γιάννη Παναγόπουλο στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Ο ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση κονδυλίων συνδικαλιστής, εξαπέλυσε μονομέτωπο στο ΚΚΕ, επιδιδόμενος σε μία βορβορώδη ρητορική, σαν να φταίει για όλα το… ΠΑΜΕ. Μάλιστα η ανάσυρση εκφράσεων από την εποχή του… Ψυχρού Πολέμου θυμίζει κανονική δεξιά ιδεολογική προσέγγιση.

Πολλοί αποδίδουν τη σπουδή αυτή του κ. Παναγόπουλου στη σχεδιαζόμενη συνεργασία του με τη ΔΑΚΕ προκειμένου να επανεκλεγεί στην προεδρία της ΓΣΕΕ – θα φανεί σύντομα εάν αυτό είναι όντως βάσιμη εκτίμηση.

Στη συνέχεια και με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές ήρθε  η ΠΑΣΠ.

Η οποία ζήλεψε μάλλον τη δόξα των νοσταλγών του Μελιγαλά και του Γράμμου και κυκλοφόρησε αφίσα που προκαλεί πολιτική αναγούλα, εκτός από την κακογουστιά και την έλλειψη έμπνευσης που φανερώνει.

Τίθεται το ερώτημα από πολλές πλευρές εάν τα γνωρίζει και τα ενέκρινε αυτά η Χαριλάου Τρικούπη. Και αν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που επαίρεται ότι έχει μηχανισμό στη Νεολαία παίρνει κάποια στάση. Ο νεαρός βουλευτής μάλιστα καλείται να διευκρινίσει κι αν συμφωνεί με τις θέσεις του κκ. Παναγόπουλου, στον οποίο έχει δώσει μέχρι στιγμής πλήρη κάλυψη για το θέμα των κονδυλίων κατάρτισης, κόντρα στην επίσημη στάση της Χαριλάου Τρικούπη.

Αλλά υπήρξε και τρίτο κρούσμα αντικομμουνιστικής υστερίας. Αποκαλύπτεται ότι στο δήμο της Πάτρας, η τοπική ΠΑΣΠ επιτέθηκε στον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη επειδή απέρριψε την πρόταση για μείωση κατά 50% στα δημοτικά τέλη για ακίνητα που ενοικιάζονται σε φοιτητές. Τον επέκρινε δηλαδή επειδή δεν θέλει να πληρώσει ο δήμος το μάρμαρο της αποτυχημένης κυβερνητικής πολιτικής στο πεδίο των ενοικίων.

Η εμφάνιση τόσων «κρουσμάτων» αντικομμουνιστικής αντιπολίτευσης, άρα και στροφή του μετώπου προς τα αριστερά, ενώ ο κύριος και σοβαρός αντίπαλος (και) του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει αφήσει άφωνους πολλούς εντός του Κινήματος, που δεν μπορούν να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Αν πρόκειται δηλαδή για διολίσθηση σε μία γραμμή προετοιμασίας για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ ή απλά είναι αποτέλεσμα των αδιεξόδων και της σύγχυσης από την αδυναμία να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ από τη φθορά της κυβέρνησης, κάτι που το κρατά βαλτωμένο στην περιοχή του 13%-14%.

Ο κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης ενισχύει τη στρατηγική κατεύθυνση της Aiglon Group Α.Ε. με αναβαθμισμένο ρόλο συμβουλευτικής ηγεσίας στο Διοικητικό Συμβούλιό της

ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονη αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας και άλλων διαθλαστικών προβλημάτων – Τι είναι οι ICL φακικοί ενδοφακοί και ποια τα πλεονεκτήματά τους

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

ΜΟΥΣΙΚΗ

«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

