Στους ρυθμούς της… Κοβέσι: Οι άρσεις ασυλίας, η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και η αγωνία για νέες βολές από την Ευρωπαία Εισαγγελέα

Η σημερινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρείται στο Μέγαρο Μαξίμου ως μια υπόθεση που ξεκίνησε με χαρακτηριστικά σοβαρής εσωκομματικής κρίσης αλλά που τελικά μάλλον θα εξελιχθεί σε μια τυπική ψηφοφορία, καθώς τα τηλεφωνήματα και το πολιτικό μασάζ που έγινε τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του Μαξίμου και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα.

Οι διαφοροποιήσεις πολλών βουλευτών για το περιεχόμενο των δικογραφιών υπάρχουν, αλλά φαίνεται πως αυτές, αν εκδηλωθούν, θα εκδηλωθούν με αποχή και όχι με διαφοροποίηση στην ψηφοφορία. Η εικόνα που θα έχει σημασία μετά το πέρας της διαδικασίας δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα που είναι δεδομένο, καθώς όλη η αντιπολίτευση θα ψηφίσει υπέρ της άρσης των ασυλιών, όσο το μέγεθος των διαρροών, κάτι που το Μαξίμου φρόντισε σχεδόν να εξαφανίσει.

Μόλις ο σκόπελος ξεπεραστεί, η επόμενη στάση του πρωθυπουργού είναι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις30 Απριλίου. Εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα φτάσει με εκτόνωση προκατασκευασμένη. Θα ακούσει τους βουλευτές, ιδίως αυτούς της περιφέρειας που επέστρεψαν από τις πασχαλινές περιοδείες κομίζοντας αρνητικό κλίμα, να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την αποστασιοποίηση του αγροτικού κόσμου, τηνυπόθεση Λαζαρίδη και τη λογική της οριζόντιας αντιμετώπισης όλων των εμπλεκομένων. Το μήνυμα που προτίθεται να στείλει ο πρωθυπουργός είναι σαφές. Οι βουλευτές των οποίων η ασυλία αίρεται σήμερα θα είναι ξανά υποψήφιοι στις επόμενες κάλπες, με εξαίρεση τους Κώστα Καραμανλή και Κατερίνα Παπακώστα, που οι ίδιοι έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα διεκδικήσουν την επανεκλογή τους. Η διαφύλαξη της ΚΟ από περαιτέρω ρωγμές προηγείται κάθε άλλης προτεραιότητας, όσο η δημοσκοπική καθίζηση της ΝΔ εξακολουθεί να καταγράφεται στα γκάλοπ.

Ανάμεσα στα δύο αυτά επεισόδια παρεμβάλλεται η επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που το Μαξίμου παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Σήμερα το πρωί η Ρουμάνα εισαγγελέας είχε συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ενώ αύριο Πέμπτη (23/4) δίνει το παρών στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συζήτηση με τον Παύλο Τσίμα με θέμα «Θεσμοί υπό πίεση». Ο τίτλος αποτυπώνει με ακρίβεια το διακύβευμα της παρουσίας της. Η κυβέρνηση θα κρίνει προσεκτικά αν η κυρία Κοβέσι αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής και άλλων δικογραφιών, στοιχείο που θα καθορίσει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην EPPO αλλά και των ίδιων των βουλευτών σε πιθανή νέα γύρο άρσης ασυλιών.

Κυβερνητικά στελέχη και γαλάζιοι βουλευτές σε κάθε συζήτησή τους δεν κρύβουν την έντονη ενόχληση για τη «σαλαμοποίηση» της υπόθεσης και για τις επιλεκτικές διαρροές των προηγούμενων ημερών, ωστόσο ο πρωθυπουργός θεωρεί απαραίτητο να διατηρήσει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις Βρυξέλλες, κυρίως για να μη δοθεί αφορμή για συζήτηση περί συγκάλυψης.

Το δεύτερο ανοιχτό μέτωπο αφορά τις υποθέσεις Λιβανού και Αραμπατζή. Η κυρία Αραμπατζή έχει ήδη ζητήσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να αποδείξει την αθωότητά της και η κυβέρνηση δηλώνει διατεθειμένη να προχωρήσει σε κοινοβουλευτική συζήτηση, εφόσον υποβληθεί και επίσημο αίτημα της αντιπολίτευσης. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό στο Μαξίμου είναι αν η διαδικασία θα εξελιχθεί σε συντετμημένο χρόνο με όρους fast track, κατά το λεγόμενο μοντέλο Τριαντόπουλου ή αν θα προτιμηθεί η οδός της εξεταστικής αντί της προανακριτικής. Η επιλογή είναι καθαρά πολιτική. Εξαρτάται από τις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ και των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και από το πόσο γρήγορα θα θέλει η κυβέρνηση να κλείσει το κεφάλαιο, ώστε να βγει από το πεδίο της σκανδαλολογίας και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη δική της ατζέντα με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, την οικονομία αλλά και με άξονα τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό άλλωστε επιχειρείται σήμερα και με την ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων που θα κάνει το μεσημέρι ο πρωθυπουργός μετά την ανακοίνωση του υπερπλεονάσματος από την ΕΛΣΤΑΤ.

Σε αυτή τη διαδρομή των επόμενων δέκα ημερών, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα τρεις πιέσεις: θεσμική από την Κοβέσι, εσωκομματική από την ΚΟ και κοινοβουλευτική για την προανακριτική. Η ισορροπία δεν είναι εύκολη, το Μαξίμου ωστόσο θεωρεί ότι διαθέτει ακόμα τον χρόνο και τα εργαλεία για να την επιτύχει, υπό τον όρο ότι δεν θα προκύψουν νέα δυσάρεστα.

Διαβάστε επίσης:

