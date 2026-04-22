Με το βλέμμα στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας η κυβέρνηση – Χωρισμένοι στα τρία οι βουλευτές, φόβοι για διαρροές

Μέσα από ένα επικοινωνιακό τρικ – αφού σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει τα νέα μέτρα στήριξης στης κοινωνίας – το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να επισκιάσει την ψηφοφορία που γίνεται στην Βουλή για την άρση της ασυλίας των 11 συν 2 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και αυτό γιατί το θέμα αυτό, όπως και η υπόθεση Λαζαρίδη, έχουν επιφέρει ένα μεγάλο δημοσκοπικό χτύπημα στην ΝΔ , η οποία βλέπει τα ποσοστά της να έχουν πάρει την κατιούσα.

Στην πραγματικότητα το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να διαμηνύσει προς τους ψηφοφόρους ότι παρά τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα, η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται προς όφελος της κοινωνίας.

Η επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος θεωρήθηκε αναγκαία από το επιτελείο του πρωθυπουργού, καθώς η ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος είναι χωρισμένη στα τρία.

Στην πλειοψηφία των βουλευτών που θα ακολουθήσουν την επίσημη κυβερνητική γραμμή και θα ψηφίσουν «ναι», σε εκείνους που θα απέχουν από την ψηφοφορία και σε εκείνους που διαφωνούν και λένε «όχι» στην απόφαση του πρωθυπουργού να ζητήσει την άρση ασυλίας για όλους τους βουλευτές και οι οποίοι λένε ότι η τελική τους απόφαση έχει να κάνει με τα όσα θα πουν από το βήμα της Βουλής οι 13 συνάδελφοί τους.

Μέχρι και χθες το βράδυ οι συνεργάτες του πρωθυπουργού συνέχιζαν, ωστόσο, το πολιτικό μασάζ στους επίφοβους βουλευτές.

Είναι χαρακτηριστικό, ωστόσο, ότι οι βουλευτές της ΝΔ μέχρι και την τελευταία στιγμή εμφανίζονταν διχασμένοι και προβληματισμένοι.

«Όταν δημόσια λένε ότι θέλουν να αρθεί (η ασυλία τους), ποιος είμαι εγώ ο οποίος αυτή τους την επιθυμία μπορώ να πω ότι δεν την στηρίζω» δήλωσε ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Κατσανιώτης.

«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Θα βαρύνει πολύ σε μένα ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι στην Ολομέλεια» δήλωσε ο βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου.

«Ανοίγει ένας κατήφορος να διώκονται βουλευτές για βουλευτικά τους καθήκοντα. Εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω» είχε ξεκαθαρίσει από το βράδυ της Δευτέρας ο βουλευτής της Α’ Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, Στέλιος Πέτσας.

Το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι οι διαρροές θα κινηθούν γύρω στους 10 βουλευτές και άρα το πλήγμα απέναντι στην εικόνα της κυβέρνησης θα είναι μικρό.

Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε μάλιστα στο ότι η ψήφος είναι κατά συνείδηση λέγοντας ότι «Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας δεν θα παράξουν κάποιο οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή κάποια συνέπεια».

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η νεότερη γενιά των βουλευτών αλλά και όσοι παραδοσιακά είναι πιο συγκροτημένοι στο κοινοβουλευτικό τους έργο είναι αυτοί που θα ακολουθήσουν με ευλάβεια την γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου.

Η παλιά γενιά των βουλευτών, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις δύσκολα θα αλλάξουν άποψη. Το πιθανότερο είναι να απέχουν από την ψηφοφορία προκειμένου να μην χρεωθούν ότι δημιούργησαν πρόβλημα στην κυβέρνηση.

Σημαντικό στοιχείο της ιστορίας είναι το γεγονός ότι προκειμένου να πεισθούν τα στελέχη της ΚΟ, δηλαδή οι 11 συν 2, ότι είναι αναγκαία η άρση της ασυλίας τους, κυβερνητικά στελέχη έριξαν στο τραπέζι της συζήτησης και την παρουσία αυτών των στελεχών στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Δηλαδή, το Μέγαρο Μαξίμου τους διεμήνυσε ότι θα βρίσκονται κανονικά στα ψηφοδέλτια εκτός από τον Κώστα Καραμανλή και την Κατερίνα Παπακώστα. Οι βουλευτές ζήτησαν δημόσια δήλωση από τον πρωθυπουργό με πολλούς να περιμένουν να δουν τι θα γίνει στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κ.Ο. στις 30 Απριλίου.

Στελέχη της ΚΟ της ΝΔ εμφανίζονταν πάντως ιδιαίτερα ενοχλημένοι από την στάση της κυβέρνησης και σε κατ΄ ίδιαν συζητήσεις έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για ψήφο κατά συνείδηση και την ίδια στιγμή να πιέζουν τους βουλευτές να υπερψηφίσουν την άρση ασυλίας.

Το σημαντικό είναι ότι η παρατήρηση αυτή αφορά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

