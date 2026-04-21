Παρέμβαση Μαρινάκη στην κόντρα Οικονόμου – Σκέρτσου: Δεν είχε σκοπό να στοχοποιήσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σε ρόλο πυροσβέστη στην κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ του Γιάννη Οικονόμου και του Άκη Σκέρτσου για το πελατειακό κράτος εμφανίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών τάχθηκε υπέρ του σταυρού και υποστήριξε ότι ο Άκης Σκέρτσος στην επίμαχη ανάρτηση δεν τσουβάλιασε τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. «Είμαι από τους ανθρώπους που θεωρούν τον σταυρό ό,τι πιο σημαντικό για την νομιμοποίηση ενός πολιτικού εφόσον θέλει να συνεχίσει για κάποια χρόνια». «Ο κ. Σκέρτσος εργάζεται σκληρά, είναι αξιοπρεπής. Στην ανάρτησή του δεν στοχοποίησε, δεν “τσουβάλιασε” τους βουλευτές».

«Δεν επιτέθηκε ή τέλος πάντων δεν είχε τέτοιο στόχο, αν εξελήφθη ως κάτι τέτοιο ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να εκληφθεί, μπορεί να μην το προσδιόρισε όπως κάποιοι θα ήθελαν αλλά δεν τσουβάλιασε τους βουλευτές, δεν είπε ότι το πελατειακό κράτος εδράζεται ως λογική στη λογική των βουλευτών ή ότι φταίνε οι βουλευτές για το πελατειακό κράτος. Η λογική του πελατειακού κράτους που είναι για μένα μια πτυχή του κρατισμού αντιμετωπίζεται μόνο με πολιτικές», πρόσθεσε.

«Διαβάζοντας την ανάρτηση του κ.Σκέρτσου θεωρώ ότι δεν είχε κανένα σκοπό ο κ. Σκέρτσος να στοχοποιήσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα αντιθέτως μιλούσε για πολιτικές σε όλες τις πτυχές της δημόσιας διοίκησης πολλές εκ των οποίων έχει συντονίσει κι έχουν εφαρμοστεί, που πρέπει να συνεχίσουν να προωθούνται».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακόμα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα τεθεί σε ισχύ κομματική πειθαρχία στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 γαλάζιων βουλευτών που εμπλέκονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Οικονόμου: Δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα

Νωριτεα ο Γιάννης Οικονόμου άσκησε κριτική στον Άκη Σκέρτσο λέγοντας πως «αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα»

«Αυτή η ευκολία με την οποία πάμε να φορτώσουμε στο βουλευτή αυτή την φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα και τον εκμαυλισμό και τα υπόλοιπα εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί πιστεύω ότι οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω. Από το τι ρόλο θέλουμε για τον βουλευτή, από το τι βαθμούς ελευθερίας του δίνουμε, από το πόσο συλλογικά λειτουργούν τα κόμματα, από το πως θα διαμορφώνονται οι κρίσιμες αποφάσεις που θα έρθουν να προσαρμοστούν στην οποιαδήποτε αλλαγή γίνει αύριο-μεθαύριο για να μην γίνει ακόμα πιο αρχηγοκεντρικό και πρωθυπουργοκεντρικό το πολιτικό μας σύστημα ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση και πρωθυπουργός» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε την κριτική στον Σκέρτσο.

«Αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με την ζώσα και δρώσα πραγματικότητα. Δεν κατανοεί πως σφυρηλατείτε και πως οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό και με το πρόσωπο που καλείται να τον εκπροσωπεί και είναι άκρως ισοπεδωτικό διότι ο βουλευτής δεν είναι εκπρόσωπος, είναι αντιπρόσωπος. Αντιπροσωπεύει τον κόσμο που τον ψηφίζει και λέει τη γνώμη του δεν πάει να διαβάσει το μήνυμα που του δίνει εκπροσωπώντας κάποιον σε μια εκδήλωση, αυτός πραγματικά πρέπει να είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ο ρόλος αυτός του βουλευτή όμως για να έχει μεγαλύτερο περιθώριο και να κάνει αυτά που πρέπει, και η σχέση του βουλευτή με τον πολίτη πρέπει να είναι μια σχέση η οποία πρέπει να οικοδομείται περισσότερο στις αρχές εμπιστοσύνης κι όχι στις αρχές εξυπηρέτησης».

Οσον αφορά την αυριανή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας, ο ίδιος φάνηκε αναποφάσιστος, εκτιμώντας πως κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες, το καλύτερο είναι να αποφασίσει η δικαιοσύνη.«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση εξαιτίας και του χαρακτήρα των υποθέσεων αλλά και για μια σειρά από λόγους. Έχουμε μια σειρά από συναδέλφους που τους καλεί ένας ευρωπαϊκός θεσμός και άπαξ και μπλέκεις με αυτή την ιστορία η λογική λέει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεμπλέξεις πιο καθαρός από το να σε κρίνει η δικαιοσύνη. Θα βαρύνει πολύ σε μένα ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι στην Ολομέλεια».

Σκέρτσος: Καμία ανοχή στην κατάχρηση του δημόσιου χρήματος

Ο Άκης Σκέρτσος είναι από τα λιγοστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αναγνωρίσει τη σοβαρατότητα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Το ζήτημα που έχει ανακύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σοβαρό και δεν επιδέχεται καμία υποτίμηση. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποθέσεις που ελέγχονται και πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, με ταχύτητα και χωρίς καμία σκιά», επεσήμανε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του στις 9 Απριλίου.

Καρφώνοντας το ΠΑΣΟΚ τόνιζε «ταυτόχρονα, έχουμε ευθύνη να δούμε όχι μόνο τα επιμέρους περιστατικά, αλλά και το υπόβαθρο που τα γεννά. Γιατί αν μείνουμε μόνο στα πρόσωπα και όχι στους μηχανισμούς, το πρόβλημα θα επανέρχεται. Η προσπάθεια να απαλλαγούμε από τη γάγγραινα του πελατειακού κράτους οφείλει να είναι συνεχής. Κανείς από το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ανυποψίαστος ή άμωμος. Πόσο μάλλον όταν προέρχεται από πολιτικούς χώρους που κυριολεκτικά δίδαξαν επί δεκαετίες τις πελατειακές σχέσεις».

Ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμιζε ότι δεν θα πρέπει να επιδεικνύεται ανοχή σε όσους καταχρώνται δημόσιο χρήμα, «Όλοι, όμως, κρινόμαστε τελικά από την ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζουμε τις αναγκαίες λύσεις που διορθώνουν το πρόβλημα ή αν απλά επιμένουμε μονότονα σε έναν στείρο καταγγελτικό λόγο. Από το πώς γινόμαστε δηλαδή από μέρος του προβλήματος, μέρος της λύσης. Το έχω ξαναπεί ότι τιμώ και σέβομαι το έργο και τον ρόλο των βουλευτών μας. Πρόκειται για μια εξαιρετικά απαιτητική και δύσκολη δουλειά. Που θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως λειτούργημα από όλους μας. Είτε είμαστε πολίτες είτε πολιτικοί. Γνωρίζω επίσης πολλούς από τους πολιτικούς που εμπλέκονται στην τελευταία δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πρόσωπό τους έχω δει ανθρώπους που νοιάζονται για τον τόπο τους και θέλουν γνήσια να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους. Ανθρώπους που γνωρίζουν αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι μπορεί πολλές φορές το ελληνικό κράτος να σφάλλει και να ταλαιπωρεί αναίτια. Φυσικά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που διαχωρίζει τις προθέσεις από τις πράξεις. Και ταυτόχρονα μια γραμμή άμυνας απέναντι στα φαινόμενα που μας απασχολούν».

«Η κόκκινη γραμμή είναι ότι καμία ανοχή δεν μπορεί να επιδεικνύεται σε όποιον καταχράται δημόσιο χρήμα, εκμεταλλεύεται την εξουσία που έχει για ίδιον όφελος ή παρανομεί εν γνώσει του και εκ δόλου. Ενώ η γραμμή άμυνας είναι η αποπολιτικοποίηση και η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης μαζί με τη μηδενική ανοχή στη διαφθορά».

Εξαπολύοντας πυρά κατά της αντιπολίτευσης επεσήμανε ότι «Αυτά είναι τα βασικά εργαλεία μας για να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις γκρίζες ζώνες που ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να αυθαιρετήσει ή να δράσει μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένων πολιτών και ομάδων. Έλα όμως που αυτές ακριβώς τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης η αντιπολίτευση που σήμερα πνέει μένεα κατά του ρουσφετιού, τις καταψήφισε στη βουλή».

Ο Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι «Πρέπει να ξαναχτίσουμε το κοινό μας σπίτι από την αρχή, σε πιο γερά θεμέλια και με νέους κανόνες. Διότι οι καλοί, απλοί και σταθεροί νόμοι υπέρ της διαφάνειας γίνονται τελικά και η συνείδηση της κοινωνίας. Κάθε κοινωνίας. Πιστεύω βαθιά ότι μεταξύ μιας κυβέρνησης που κάνει λάθη -αλλά μπορεί να τα αναγνωρίζει και να τα διορθώνει- και μιας λάθος κυβέρνησης -σαν αυτές που έχουμε δει στο παρελθόν-, είναι προτιμότερη η πρώτη».

Υπερσπίστηκε την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να αξιοποιήσει στην κυβέρνηση τεχνοκράτςς. «Πιστεύω επίσης ότι το πολιτικό πείραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανοίξει τις πόρτες της διακυβέρνησης και σε μη αιρετούς τεχνοκράτες που θέλουν να προσφέρουν στην πατρίδα μας, πάντα σε αγαστή συνεργασία με τους αιρετούς μας εκπροσώπους στη βουλή και την κυβέρνηση, έχει συμβάλει στην μετρήσιμη και συγκρίσιμη πρόοδο της πατρίδας μας τα τελευταία χρόνια».

«Η Ελλάδα όσο δύσκολα φτιάχνει, τόσο εύκολα χαλάει. Γι’αυτό και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που ο κόσμος γύρω μας είναι τόσο ρευστός και αβέβαιος -με την Ελλάδα στη μέση του να μοιάζει πράγματι με όαση σταθερότητας- έχουμε ιερό χρέος πρωτίστως προς τα παιδιά μας να μην υπονομεύσουμε όσα με κόπο έχουμε κερδίσει τα τελευταία χρόνια. Και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε, χωρίς δεύτερη σκέψη, την πορεία μας για μια πατρίδα με περισσότερη αξιοκρατία, ισότητα, δικαιοσύνη και ευκαιρίες για τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας, από όπου κι αν προέρχεται, από όπου κι αν κατάγεται.Μια Ελλάδα με όλους, για όλους που στηρίζεται σε μια κοινωνία πολιτών και όχι πελατών», κατέληξε.

