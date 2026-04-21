O Οικονόμου «καρφώνει» Σκέρτσο για τις «πελατειακές σχέσεις» ψηφοφόρων και πολιτικών: «Εκτός πραγματικότητας»

Κριτική στον Άκη Σκέρτσο έκανε ο Γιάννης Οικονόμου για σχόλιο του πρώτου σχετικά με τις «πελατειακές σχέσεις μεταξύ ψηφοφόρου και πολιτικού προσωπικού» είναι «ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος».

Ο βουλευτής της ΝΔ μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, σχολίασε ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν τον βρίσκουν σύμφωνο, εκτιμώντας μάλιστα πως «αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα»

«Αυτή η ευκολία με την οποία πάμε να φορτώσουμε στο βουλευτή αυτή την φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα και τον εκμαυλισμό και τα υπόλοιπα εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί πιστεύω ότι οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω. Από το τι ρόλο θέλουμε για τον βουλευτή, από το τι βαθμούς ελευθερίας του δίνουμε, από το πόσο συλλογικά λειτουργούν τα κόμματα, από το πως θα διαμορφώνονται οι κρίσιμες αποφάσεις που θα έρθουν να προσαρμοστούν στην οποιαδήποτε αλλαγή γίνει αύριο-μεθαύριο για να μην γίνει ακόμα πιο αρχηγοκεντρικό και πρωθυπουργοκεντρικό το πολιτικό μας σύστημα ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση και πρωθυπουργός» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε την κριτική στον Σκέρτσο.

«Αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με την ζώσα και δρώσα πραγματικότητα. Δεν κατανοεί πως σφυρηλατείτε και πως οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό και με το πρόσωπο που καλείται να τον εκπροσωπεί και είναι άκρως ισοπεδωτικό διότι ο βουλευτής δεν είναι εκπρόσωπος, είναι αντιπρόσωπος. Αντιπροσωπεύει τον κόσμο που τον ψηφίζει και λέει τη γνώμη του δεν πάει να διαβάσει το μήνυμα που του δίνει εκπροσωπώντας κάποιον σε μια εκδήλωση, αυτός πραγματικά πρέπει να είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ο ρόλος αυτός του βουλευτή όμως για να έχει μεγαλύτερο περιθώριο και να κάνει αυτά που πρέπει, και η σχέση του βουλευτή με τον πολίτη πρέπει να είναι μια σχέση η οποία πρέπει να οικοδομείται περισσότερο στις αρχές εμπιστοσύνης κι όχι στις αρχές εξυπηρέτησης».

Οσον αφορά την αυριανή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας, ο ίδιος φάνηκε αναποφάσιστος, εκτιμώντας πως κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες, το καλύτερο είναι να αποφασίσει η δικαιοσύνη.

«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση εξαιτίας και του χαρακτήρα των υποθέσεων αλλά και για μια σειρά από λόγους. Έχουμε μια σειρά από συναδέλφους που τους καλεί ένας ευρωπαϊκός θεσμός και άπαξ και μπλέκεις με αυτή την ιστορία η λογική λέει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεμπλέξεις πιο καθαρός από το να σε κρίνει η δικαιοσύνη. Θα βαρύνει πολύ σε μένα ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι στην Ολομέλεια».

