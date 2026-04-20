«Πώς έγινε μπλε η Κρήτη;» αναρωτιέται ο Κώστας Αρβανίτης – «Ήταν πειραγμένες οι εκλογές του 2023»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την άποψή του ότι οι εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες» εξέφρασε ανοιχτά ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο OPEN.
«Θα το πω ανοικτά, οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ανοιχτά, ούτε από την αντιπολίτευση. Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Αρβανίτης στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», κάνοντας μάλιστα λόγο για ένα σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης.
«Αυτά τα λέγαμε από το 2023» πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι δηλώσεις του κ. Αρβανίτη στο 11:40:
Διαβάστε επίσης:
Ο πρώην Σπαρτιάτης Κατσιβαρδάς λέει ότι θα ήταν «ευχής έργον» να πάει στη Νέα Δημοκρατία
Ο Λαζαρίδης «κατέβασε» το retweet για την Μπακογιάννη μετά το άδειασμα από Μαρινάκη
Χαμός στο τρίγωνο… ΠΑΟΚ – ΑΕΚ – ΜΕΡΑ25: Η χουλιγκάνικη ανάρτηση στελέχους του Βαρουφάκη με ευθείες απειλές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.