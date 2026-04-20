«Πώς έγινε μπλε η Κρήτη;» αναρωτιέται ο Κώστας Αρβανίτης – «Ήταν πειραγμένες οι εκλογές του 2023»

Την άποψή του ότι οι εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες» εξέφρασε ανοιχτά ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο OPEN.

«Θα το πω ανοικτά, οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ανοιχτά, ούτε από την αντιπολίτευση. Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Αρβανίτης στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», κάνοντας μάλιστα λόγο για ένα σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης.

«Αυτά τα λέγαμε από το 2023» πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι δηλώσεις του κ. Αρβανίτη στο 11:40:

