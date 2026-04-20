20.04.2026 15:28

Χαμός στο τρίγωνο… ΠΑΟΚ – ΑΕΚ – ΜΕΡΑ25: Η χουιλιγκάνικη ανάρτηση στελέχους του Βαρουφάκη με ευθείες απειλές

varoufakis

Όσοι ξέρουν τον Γιάνη Βαρουφάκη είναι βέβαιοι ότι δεν τον εκφράζουν συμπεριφορές, όπως αυτή που επέδειξε στέλεχος του γραφείου τύπου του ΜΕΡΑ25 για… οπαδικές διαφορές!

Το πιθανότερο όμως είναι να μην έχει υποπέσει ακόμα στην αντίληψή του, η ανάρτηση του συγκεκριμένου στελέχους, το οποίο απείλησε με βία οπαδό της ΑΕΚ σε διάλογο που είχαν στο Facebook.

Αν ήταν δύο ανώνυμοι οπαδοί θα ήταν απλά καταδικαστέο – η χουλιγκανική βία στην Ελλάδα έχει γίνει δολοφονική και ασφαλώς πρέπει να της αφαιρεθεί οποιοδήποτε έρεισμα στο δημόσιο λόγο.

Αλλά επειδή πρόκειται για πολιτικό στέλεχος κόμματος, είναι και εντελώς ασυγχώρητο. Σαν να λέμε, δεν αρκεί ούτε μία παρατήρηση, ούτε καν μία κίτρινη κάρτα.

Τι έγινε;

Κατά τη διάρκεια και αφού τελείωσε ο αγώνας ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ξέσπασε ένας «διάλογος» ανάμεσα σε οπαδό της ΑΕΚ και τον συνεργάτη του Βαρουφάκη, που είναι φίλος του ΠΑΟΚ, κατά τα φαινόμενα.

«Πρόσεξε βλάκα, μη σε βρω πουθενά και μαζεύεις τα δόντια σου με σπασμένο χέρι. Το ότι είσαι διαταραγμένος ηλίθιος δεν θα σε σώσει» γράφει στην απαράδεκτη ανάρτηση, το στέλεχος του ΜΕΡΑ25.

 ΥΓ: Το θέμα είναι εάν ο Βαρουφάκης θα ανεχθεί τέτοιοες συμπεριφορές από στέλεχος που αναφέρεται ευθέως σε αυτόν, όταν στην περίπτωση με τη Νεολαία της ΛΑΕ αντέδρασε με μία μάλλον υπερβολική αυστηρότητα, ίσως αδικώντας ανθρώπους. 

google_news_icon

police austria
patrick muldoon 66- new
sydney sweeney_2004_1920-1080_new
islamabad
soi-soy-nea-sezon-new
oropos_lewforeio
syrigos portosalte (1)
kovesi
dimitris_markopoulos_new
pliromi-kinito-karta
police austria
patrick muldoon 66- new
sydney sweeney_2004_1920-1080_new
