Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός: Τι θα περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης

Τον τόνο για τις αυριανές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού έδωσε ήδη ο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης προαναγγέλλοντας πλεόνασμα υψηλότερο του στόχου και «επιστροφή» του δημοσιονομικού χώρου στους πολίτες με στοχευμένο τρόπο.

Το λεγόμενο υπερπλεόνασμα του 2025 που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη ανοίγει τον δρόμο για νέο γύρο παρεμβάσεων προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αναμένεται να ανακοινώσει, εκτός απροόπτου, την Τετάρτη (22/40) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα και μάλιστα δεν είναι επιδόματα τα περισσότερα μέτρα που έχουμε δώσει, τα περισσότερα – είναι και κάποια επιδόματα – και μάλιστα σημαντικά είναι μειώσεις φόρων, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Κάποιες φορές πρέπει να παίρνεις και κάποιες έκτακτες αποφάσεις και να παίρνεις, να λαμβάνεις έκτακτα μέτρα. Οπότε ,ας κάνουμε λίγη υπομονή», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1 FM.

500 εκατ. ευρώ το νέο πακέτο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ύψος του υπερπλεονάσματος για φέτος προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. αφορούν τα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Τα υπόλοιπα 500 εκατ. θα χρηματοδοτήσουν τη νέα δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει παράταση των υφιστάμενων αλλά και νέα μέτρα όπως:

Αύξηση της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και διεύρυνση αριθμού δικαιούχων

Μείωση φόρων

Παράταση κατά τουλάχιστον ένα μήνα τ ης επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης

15% επιδότηση των παραγωγών για την αγορά λιπασμάτων

Στοχευμένα μέτρα σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στους πρέσβεις της Ε.Ε. έκανε λόγο για μέτρα στοχευμένα σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

«Αυτό δημιουργεί, με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ένα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο στους Έλληνες πολίτες, ειδικά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη αυτή την περίοδο με στοχευμένο τρόπο», είπε ο υπουργός Οικονομίας.

Η ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης, έχει ως στόχο την απορρόφηση των πληθωριστικών πιέσεων σε σειρά αγαθών και στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση κρατά «εφεδρείες» καθώς ακόμη και οι εμπειρότεροι αναλυτές δεν μπορούν να είναι βέβαιοι για την έκβαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στο τραπέζι και μειώσεις φόρων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε δηλώσει στην ΕΡΤ ότι ο πήχης για το πλεόνασμα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Η αρχική πρόβλεψη έλεγε για 3,7%. Τώρα οι εκτιμήσεις που μένει να επιβεβαιωθούν στις αυριανές ανακοινώσεις ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat λένε ότι θα είναι αρκετά πάνω από το 4,4%.

Επίσης, γίνεται και μια συζήτηση για μειώσεις φόρων, συζήτηση που θα διευκρινιστεί κατά πόσο θα προχωρήσει από τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ποιοι «πλουτίζουν» όταν οι τιμές του πετρελαίου «χτυπούν ταβάνι»

Πιερρακάκης: «Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες»

Eurostat: Τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων τον Μάρτιο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα (Πίνακες)













