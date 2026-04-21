search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 20:08
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.04.2026 19:20

Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός: Τι θα περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης

Τον τόνο για τις αυριανές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού έδωσε ήδη ο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης προαναγγέλλοντας πλεόνασμα υψηλότερο του στόχου και «επιστροφή» του δημοσιονομικού χώρου στους πολίτες με στοχευμένο τρόπο.

Το λεγόμενο υπερπλεόνασμα του 2025 που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη ανοίγει τον δρόμο για νέο γύρο παρεμβάσεων προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αναμένεται να ανακοινώσει, εκτός απροόπτου, την Τετάρτη (22/40) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα και μάλιστα δεν είναι επιδόματα τα περισσότερα μέτρα που έχουμε δώσει, τα περισσότερα – είναι και κάποια επιδόματα – και μάλιστα σημαντικά είναι μειώσεις φόρων, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Κάποιες φορές πρέπει να παίρνεις και κάποιες έκτακτες αποφάσεις και να παίρνεις, να λαμβάνεις έκτακτα μέτρα. Οπότε ,ας κάνουμε λίγη υπομονή», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1 FM.

500 εκατ. ευρώ το νέο πακέτο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ύψος του υπερπλεονάσματος για φέτος προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. αφορούν τα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Τα υπόλοιπα 500 εκατ. θα χρηματοδοτήσουν τη νέα δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει παράταση των υφιστάμενων αλλά και νέα μέτρα όπως:

  • Αύξηση της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και διεύρυνση αριθμού δικαιούχων
  • Μείωση φόρων
  • Παράταση κατά τουλάχιστον ένα μήνα της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης
  • 15% επιδότηση των παραγωγών για την αγορά λιπασμάτων

Στοχευμένα μέτρα σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στους πρέσβεις της Ε.Ε. έκανε λόγο για μέτρα στοχευμένα σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

«Αυτό δημιουργεί, με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ένα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο στους Έλληνες πολίτες, ειδικά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη αυτή την περίοδο με στοχευμένο τρόπο», είπε ο υπουργός Οικονομίας.

Η ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης, έχει ως στόχο την απορρόφηση των πληθωριστικών πιέσεων σε σειρά αγαθών και στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση κρατά «εφεδρείες» καθώς ακόμη και οι εμπειρότεροι αναλυτές δεν μπορούν να είναι βέβαιοι για την έκβαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στο τραπέζι και μειώσεις φόρων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε δηλώσει στην ΕΡΤ ότι ο πήχης για το πλεόνασμα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Η αρχική πρόβλεψη έλεγε για 3,7%. Τώρα οι εκτιμήσεις που μένει να επιβεβαιωθούν στις αυριανές ανακοινώσεις ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat λένε ότι θα είναι αρκετά πάνω από το 4,4%.

Επίσης, γίνεται και μια συζήτηση για μειώσεις φόρων, συζήτηση που θα διευκρινιστεί κατά πόσο θα προχωρήσει από τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι «πλουτίζουν» όταν οι τιμές του πετρελαίου «χτυπούν ταβάνι»

Πιερρακάκης: «Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες»

Eurostat: Τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων τον Μάρτιο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα (Πίνακες)





Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Eurovision
MEDIA

Πάνω από 1.000 καλλιτένχες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ: Massive Attack, Kneecap, Brian Eno υπογράφουν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «ολυμπιονίκες» της φοροδιαφυγής: Το μεγαλοστέλεχος που απέκρυψε 3,2 εκατ. και η κομμώτρια με τα σχεδόν 500.000 ευρώ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η smart παρουσίασε σήμερα τα πρώτα επίσημα σκίτσα του smart Concept #2 (photos)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Φάουλ» Ανδριανού για τη «μαύρη επέτειο» της 21ης Απριλίου: «Η τοξικότητα οδήγησε στη χούντα»

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – Στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι 50χρονος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

