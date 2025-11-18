Κορυφαίο σε τηλεθέαση και τη Δευτέρα (17/11) το Mega

«Άνοιγμα» της εβδομάδας με πρωτιά τηλεθέασης πραγματοποίησε το Mega, με καθαρό προβάδισμα από το διεκδικητή Alpha.

Σταθερά τρίτος ήταν ο ΑΝΤ1 με επίδοση άνω του 12%, διαμορφώνοντας την τριάδα σταθμών με διψήφια νούμερα στα κύρια μέρη των μεριδίων τους, σύμφωνα με τη Nielsen.

Τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν το Star και μια θέση πιο πίσω ο ΣΚΑΪ, κοντά – κοντά ήταν Open και ΕΡΤ1, ενώ πάνω από τα υπόλοιπα κρατικά κανάλια, βρέθηκε το MAK TV.

