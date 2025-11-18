Κορυφαίο σε τηλεθέαση και τη Δευτέρα (17/11) το Mega

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Άνοιγμα» της εβδομάδας με πρωτιά τηλεθέασης πραγματοποίησε το Mega, με καθαρό προβάδισμα από το διεκδικητή Alpha.
Σταθερά τρίτος ήταν ο ΑΝΤ1 με επίδοση άνω του 12%, διαμορφώνοντας την τριάδα σταθμών με διψήφια νούμερα στα κύρια μέρη των μεριδίων τους, σύμφωνα με τη Nielsen.
Τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν το Star και μια θέση πιο πίσω ο ΣΚΑΪ, κοντά – κοντά ήταν Open και ΕΡΤ1, ενώ πάνω από τα υπόλοιπα κρατικά κανάλια, βρέθηκε το MAK TV.
