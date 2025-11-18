COSMOTE TV: Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια (video)

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας προϊδεάζει για την νέα μίνι σειρά «Ριφιφί» της CosmoteTV, η οποία αναμένεται να «ανέβει» στην συνδρομητική δορυφορική πολυμεσική πλατφόρμα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με όσα επικοινώνησε ο σκηνοθέτης στα μέσα κοιννωνικής δικτύωσης

Η ιστορία του «Ριφιφί»- ολοκληρώνεται σε έξι επεισόδια- ακολουθεί τα γεγονότα γύρω από την περιβόητη ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας Εργασίας, επι της οδού Καλλιρόης (στο αριθμό 19), όπως παρουσιάστηκαν μέσα από ρεπορτάζ και ειδήσεις της εποχής και θα καλύψει μυθοπλαστικά -όπως τονίζεται- τα δυο μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα. Ποιοι το έκαναν και γιατί;

Η υπόθεση εμπνέεται από τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, τη δεκαετία του ’90, και μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστη.

Το ριφιφί πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19-20 Δεκεμβρίου 1992 και αποκαλύφθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 1992.

Οι δράστες έσκαψαν ένα τούνελ κάτω από την κοίτη του ποταμού Ιλισού το οποίο έφτανε κάτω από το υποκατάστημα της τράπεζας.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Άννα Μενενάκου, Κώστας Φιλίππογλου, Δήμος Γιγαντάκης, Ράνια Παπαδάκου, Αχιλλεάς Ζέρβας κ.ά..

Το σενάριο είναι των Δήμητρας Σακαλή – Βασίλη Ρίσβα.

