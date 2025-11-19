ΣΚΑΪ: Νυχτιάτικα το «Prime Time» παρουσιάζει αποστολή στην εμπόλεμη Ουκρανία

Οδοιπορικό- έρευνα που πραγματοποίησε η δημοσιογράφος Έλλη Κασόλη στη γραμμή του πυρός στην εμπόλεμη Ουκρανία θα μεταδοθεί από την εκπομπή «PrimeTime» του ΣΚΑΪ τα μεσάνυχτα-δηλαδή μετά το τέλος της ζώνης υψηλής τηλεθέασης-.

Η εκπομπή φέρνει στο φως μοναδικά ντοκουμέντα, τα οποία αποτυπώνουν την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τα σημεία που χτυπά η «καρδιά» της ουκρανικής άμυνας και στα οποία έχει εστιαστεί η ρωσική επιθετικότητα.

Λίγα χιλιόμετρα από το μέτωπο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από τέσσερα χρόνια σφοδρών μαχών, στα περίχωρα της πόλης Μπιλοζέρσκ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα, οι υπερασπιστές της Ουκρανίας -υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας- περιγράφουν τη δύσκολη καθημερινότητα στα χαρακώματα.

Εκρήξεις και ριπές αντηχούν από κάθε πλευρά στα πυκνά δάση της Ανατολικής Ουκρανίας. Η κάμερα του «Prime Time» και η Έλλη Κασόλη αποτυπώνουν την ωμή πραγματικότητα μίας εισβολής που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή 60.000 Ουκρανών ενόπλων και 14.000 αμάχων.

Στα αστικά κέντρα, η ζωή προσπαθεί να βρει τους, προ της 24ης Φεβρουαρίου του 2022, ρυθμούς. Οι σειρήνες της πολιτικής άμυνας, ωστόσο, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Τα αντι-drone πλέγματα που καλύπτουν ολόκληρους δρόμους αποτελούν τη θλιβερή υπόμνηση ότι ο θάνατος παραμονεύει διαρκώς. Σχολεία που λειτουργούν σε υπόγειες μυστικές αίθουσες, αυτοσχέδια μνημεία αφιερωμένα στους ήρωες της αντίστασης και σωροί ερειπίων από τους βομβαρδισμούς της περασμένης νύχτας συμπληρώνουν το σκηνικό ενός συγκλονιστικού οδοιπορικού.

Διαβάστε επίσης:

Ξέφυγε τελείως ο Τραμπ: «Σιωπή, γουρουνίτσα», σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για την υπόθεση Επστάιν (Video)

«Αιχμές» Τζίμα για την ποινή του Στάθη Παναγιωτόπουλου – «Στις πόσες περιπτώσεις θα έχει βαρύτερη επίπτωση;» (Video)

Το ABC ρώτησε τον Τραμπ για τον Επστάιν κι εκείνος ζήτησε… να του αφαιρεθεί η άδεια μετάδοσης (Video)