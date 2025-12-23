Λογοκρισία καταγγέλλει η ρεπόρτερ του CBS για το ντοκιμαντέρ που «κόπηκε» – Οι παράνομες απελάσεις στο Ελ Σαλβαδόρ και η φυλακή «κολαστήριο» (videos)

Η νέα διευθύντρια ειδήσεων του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS εμπόδισε το σαββατοκύριακο τη μετάδοση ρεπορτάζ για τις βάρβαρες συνέπειες των απελάσεων, από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ, με τη συντάκτρια και αφηγήτρια της επίμαχης εκπομπής να αντιδρά έντονα, καταγγέλλοντας «λογοκρισία» και «πολιτική απόφαση».

Το επίμαχο επεισόδιο επρόκειτο να προβληθεί εν μέσω κύματος εξαγορών και ευρύτερων ανακατατάξεων σε αμερικανικούς ομίλους ΜΜΕ, στη σκιά του Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο πρόσκειται η ιδιοκτησία της Paramount Skydance — που είναι πλέον η μητρική του CBS.

Το επεισόδιο της πασίγνωστης εκπομπής ερευνητικής δημοσιογραφίας 60 Minutes που θα μεταδιδόταν την Κυριακή το βράδυ έδινε τον λόγο στους υπηκόους της Βενεζουέλας που απελάθηκαν από τις αμερικανικές αρχές τον Μάρτιο. Όχι στη χώρα τους, αλλά στη γιγαντιαία νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας που ανεγέρθηκε από τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ.

Αλλά περίπου τρεις ώρες πριν από τη μετάδοση της εκπομπής, το CBS ανέφερε πως η προβολή της αναβάλλεται επ’ αόριστον και απέσυρε επίσης από τον ιστότοπό του τρέιλερ του επεισοδίου.

Την απόφαση πήρε η Μπάρι Γουάις, ιέρεια της «anti-woke» δημοσιογραφίας, επικρίτρια εδώ και χρόνια αυτού που χαρακτηρίζει διανοητικό κομφορμισμό των πιο προοδευτικών ενημέρωσης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στο φως εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της δημοσιογράφου που έκανε εν μέρει το ρεπορτάζ και ήταν η αφηγήτρια στην εκπομπή, της Σάριν Αλφόνσι.

Bari Weiss apparently spiked Sharyn Alfonsi’s 60 Minutes segment on CECOT for political reasons.

Here’s her email to the news staff.

Sharyn Alfonsi has more guts than every single beltway reporter. pic.twitter.com/8XqFoI76NC December 22, 2025

Το ρεπορτάζ «είναι ακριβές» και «εκτιμώ το ότι αποσύρθηκε τώρα, έπειτα από όλες τις αυστηρές επαληθεύσεις που έγιναν εσωτερικά, δεν είναι απόφαση που αφορά τη δημοσιογραφική επάρκειά του αλλά πολιτική απόφαση», σημείωσε η δημοσιογράφος. Και στην απόφαση να μη μεταδοθεί ρεπορτάζ που είχε προγραμματιστεί ήδη σημαίνει πως «το ευρύ κοινό βλέπει, δίκαια, λογοκρισία», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του δικτύου ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι θα χρειαστεί «επιπλέον ρεπορτάζ» για να προβληθεί το ντοκιμαντέρ. Το δίκτυο επανέλαβε σε επίσημη ανακοίνωσή του που δημοσίευσε η εφημερίδα New York Times πως χρειάζεται «να δουλευτεί περισσότερο».

Η παραγωγός της εκπομπής 60 Λεπτά Τάνια Σάιμον ανέφερε σε συναδέλφους της ότι αρχικά πρόβαλε αντίσταση στη διαταγή της κ. Γουάις, αλλά «τελικά αναγκάστηκε να συμμορφωθεί».

«Αντισταθήκαμε, υπερασπιστήκαμε το ρεπορτάζ μας, αλλά ήθελε αλλαγές», ανέφερε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post, κατά τη διάρκεια συζήτησης με την ομάδα της.

Here is Sharyn Alfonsi’s email to her ‘60 Minutes’ colleagues in full: pic.twitter.com/ilGoSROQEs December 22, 2025

Η Μπάρι Γουάις διορίστηκε στη θέση τον Οκτώβριο, προτού συμπληρωθούν τρεις μήνες από την εξαγορά της Paramount, μητρικής του CBS, από τη Skydance, που ανήκει στην οικογένεια Έλισον — ο πατριάρχης της, ο πολυδισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον, είναι μέγας σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Statement from CBS News editor-in-chief Bari Weiss:



"My job is to make sure that all stories we publish are the best they can be. Holding stories that aren’t ready for whatever reason — that they lack sufficient context, say, or that they are missing critical voices — happens… https://t.co/hTqRkM2X04 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) December 22, 2025

Η Paramount Skydance επιδιώκει να εξαγοράσει εκείνη τη Warner Bros Discovery αντί του Netflix, μάχη την έκβαση της οποίας θέλει να κρίνει ο ίδιος, μέσω του φορέα ρύθμισης του ανταγωνισμού.

Ο αμερικανός πρόεδρος, πάντα φαρμακερός έναντι των μέσων ενημέρωσης που τον επικρίνουν, κατάφερε το καλοκαίρι η Paramount να του καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια για να μπει στο αρχείο η μήνυση του ρεπουμπλικάνου εναντίον της εκπομπής 60 Λεπτά επειδή κατ’ αυτόν είχε μοντάρει κατά τρόπο ώστε να ευνοηθεί η ατυχήσασα δημοκρατική υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2024 Κάμαλα Χάρις.

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για τις παράνομες απελάσεις

Την ίδια ώρα, αμερικανός δικαστής αποφάνθηκε χθες Δευτέρα ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φροντίσει να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό στην επικράτεια οι 137 άνδρες από τη Βενεζουέλα τους οποίους απέλασε νωρίτερα φέτος στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν στη φυλακή υφίστης ασφαλείας, αφού τους κατηγόρησε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες, μετέδωσε χθες Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Η απέλαση τους έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών».

Ο δικαστής Τζέιμς Μπόσμπεργκ έκρινε ότι η απέλασή τους παραβίασε δικαιώματά τους βάσει των ορθών νομικών διαδικασιών και πρέπει να επιστρέψουν ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν στα δικαστήρια τις αποφάσεις για την απέλασή τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποχρεούται να του παρουσιάσει σχέδιο για την επιστροφή των ανθρώπων αυτών –οι οποίοι στο μεταξύ έχουν επαναπατριστεί στη Βενεζουέλα– εντός δυο εβδομάδων, πάντα σύμφωνα με την απόφασή του.

