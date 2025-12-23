search
23.12.2025
23.12.2025 10:12

Έλλη Στάη για τη σεξουαλική παρενόχληση: «Ήταν θέμα ντροπής να πει κάποιος ότι συμβαίνει» (Video)

Για τη σεξουαλική παρενόχληση που έχει υποστεί κατά το παρελθόν τόσο από μεγαλοπαράγοντα των media, όσο και από επιφανή πολιτικό, μίλησε η Έλλη Στάη.

Η δημοσιογράφος εξέφρασε την ικανοποίησή της που πλέον, συζητιούνται ανοιχτά τέτοια περιστατικά, καθώς παλαιότερα υπήρχε ταμπού και ντροπή με αποτέλεσμα τα θύματα να σιωπούν.

Τόνισε δε, ότι δεν θα πρέπει να πάμε και στην άλλη άκρη και να «δαιμονοποιηθεί» το φλερτ ή το ενδιαφέρον που μπορεί να δείξει ένας άνδρας σε μια γυναίκα ή μια γυναίκα σε έναν άνδρα.

«Ναι, τα έχουμε υποστεί αυτά. Δεν είμαι η μόνη άλλωστε. Και μεταξύ μας, είμαστε μικρή χώρα, γνωριζόμαστε κιόλας. Απλά κάποια στιγμή ήρθε το timing όπου αυτά άρχισαν να συζητιούνται πιο ανοιχτά και τουλάχιστον να μένει κάτι, ότι οι επόμενες γενιές δεν θα έχουν αυτό το ταμπού. Ήταν θέμα ντροπής να πει κάποιος ότι συμβαίνει» είπε, αρχικά, μιλώντας στην Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

«Νομίζω ότι τώρα έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό, χωρίς να είμαι οπαδός και της άλλης άκρης. Μην πάμε στην αποστείρωση, γιατί, όπως έχουμε υποστεί τη βιαιότητα μιας παρενόχλησης, έχουμε περάσει και όμορφα με τα ωραία πράγματα της ζωής, όπως είναι το φλερτ, το ενδιαφέρον που θα δείξει ένας άνδρας σε μια γυναίκα ή μια γυναίκα σε έναν άνδρα. Αυτά δεν πρέπει να τα δαιμονοποιήσουμε και νομίζω ότι εμείς είμαστε ένας λαός που δεν θα το κάνουμε» πρόσθεσε.

Τέλος, η Έλλη Στάη μίλησε για την ψυχανάλυση, επισημαίνοντας ότι δεν έκανε ποτέ, αν και ιδανικά, θα το ήθελε.

«Δεν βρήκα χημεία; Είχα μια αλαζονεία ότι μπορώ να κουμαντάρω τις καταστάσεις μόνη μου; Κάποιες μπόρεσα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τα δύο αυτά μαζί με οδήγησαν να μην το έχω κάνει και θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, ακόμα και τώρα. Είμαι ανοιχτή άμα βρω τη χημεία» τόνισε.

