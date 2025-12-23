Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: Το έξυπνο βίντεο με τον Γιάννη Σερβετά για ψώνια από τα καταστήματα της γειτονιάς μας

Με ένα έξυπνο – και, σε μεγάλο βαθμό, αληθινό – βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Σερβετάς από τους «Ράδιο Αρβύλα», το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καλεί τους καταναλωτές, αυτές τις γιορτινές μέρες να κάνουν τα ψώνια τους από τα μικρά, αλλά οικεία, καταστήματα της περιοχής τους.

Στο βίντεο ο γνωστός ηθοποιός επισκέπτεται τα μαγαζιά ρούχων και παπουτσιών της περιοχής του, όπου οι καταστηματάρχες τον φροντίζουν προσωπικά και ξέρουν τι του ταιριάζει και τι όχι, το βιβλιοπωλείο, όπου του έχουν κρατήσει το βιβλίο που ήθελε, ενώ στο τέλος, τον κερνούν κι έναν καφέ.

Το μήνυμα είναι απλό: στήριξη της τοπικής αγοράς γιατί… σαν τον τόπο σου δεν έχει πουθενά.

