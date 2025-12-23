search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 11:46
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 11:23

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: Το έξυπνο βίντεο με τον Γιάννη Σερβετά για ψώνια από τα καταστήματα της γειτονιάς μας

23.12.2025 11:23
GIANIS_SERVETAS_NEW

Με ένα έξυπνο – και, σε μεγάλο βαθμό, αληθινό – βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Σερβετάς από τους «Ράδιο Αρβύλα», το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καλεί τους καταναλωτές, αυτές τις γιορτινές μέρες να κάνουν τα ψώνια τους από τα μικρά, αλλά οικεία, καταστήματα της περιοχής τους.

Στο βίντεο ο γνωστός ηθοποιός επισκέπτεται τα μαγαζιά ρούχων και παπουτσιών της περιοχής του, όπου οι καταστηματάρχες τον φροντίζουν προσωπικά και ξέρουν τι του ταιριάζει και τι όχι, το βιβλιοπωλείο, όπου του έχουν κρατήσει το βιβλίο που ήθελε, ενώ στο τέλος, τον κερνούν κι έναν καφέ.

Το μήνυμα είναι απλό: στήριξη της τοπικής αγοράς γιατί… σαν τον τόπο σου δεν έχει πουθενά.

Διαβάστε επίσης

«Το Σόι Σου»: Ο πραγματικός γιος του «Σάββα» έπαιξε στη σειρά (Video)

Open και Μαρία Μπακοδήμου… δεμένοι με τον «Πιο αδύναμο κρίκο»

Έλλη Στάη για τη σεξουαλική παρενόχληση: «Ήταν θέμα ντροπής να πει κάποιος ότι συμβαίνει» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε 30.000 δικαιούχους

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία

skorda-mikroutsikos-new
LIFESTYLE

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο – «Προσβάλλεις εμένα και το κανάλι» (Video)

paxni_0
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με μειονοτικούς μαθητές από την Ξάνθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Photos)

trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Την έχουμε ανάγκη για την εθνική μας ασφάλεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 11:45
ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε 30.000 δικαιούχους

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία

skorda-mikroutsikos-new
LIFESTYLE

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο – «Προσβάλλεις εμένα και το κανάλι» (Video)

1 / 3