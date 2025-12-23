Open και Μαρία Μπακοδήμου… δεμένοι με τον «Πιο αδύναμο κρίκο»

Με αινιγματικό τρόπο το Open επισημοποίησε την ένταξη στο πρόγραμμα του, του διάσημου τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» με παρουσιάστρια, ως γνωστόν από καιρό, την Μαρία Μπακοδήμου.

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των οκτώ ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι… δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «Πιο αδύναμος κρίκος». Ο νικητής μπορεί να διεκδικήσει χρηματικό έπαθλο έως 10.000 ευρώ.

Το κανάλι ωστόσο μας τα μπερδεύει λίγο αναφέροντας στην ενημέρωση του ότι το τηλεπαιχνίδι «επιστρέφει τη νέα σεζόν». Εννοεί, το πιθανότερο, τη σεζόν 2025-2026 η οποία έχει ολοκληρώσει το- όπως συνηθίζεται- πρώτο μισό της περιόδου της. Κατ’ επέκταση το τηλεπαιχνίδι λογικά θα κάνει την εμφάνιση του έπειτα από την καθιερωμένη «ανάπαυλα» των προγραμμάτων των καναλιών λόγω της εορταστικής περιόδου. Συνεκτιμώντας ότι η πρόσκληση για δηλώσεις συμμετοχής έγινε πριν από μερικές ώρες και καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα είναι πυκνό σε αργίες, το ντεμπούτο του στο πρόγραμμα του σταθμού θα είναι άθλος αν πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το τέλος Ιανουαρίου.

Η ουσία είναι πως η πλατφόρμα για αιτήσεις συμμετοχής άνοιξε και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα στην κλικάροντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο που έχει δημιουργήσει ο σταθμός.

