MEGA: Σήμερα (23/12) το πάρτι «Στο παρα 5- 20 χρόνια μετά»

Πάμπολλους καλεσμένους και εκπλήξεις επιφυλάσσει το επετειακό πρόγραμμα «Στο παρα 5- 20 χρόνια μετά» του Mega το οποίο θα αρχίσει στις 21.00 και-τυπικά- για πρώτη φορά σύσσωμη η θρυλική πεντάδα ηθοποιών- με ισχυρό συνεκτικό κρίκο τον δημιουργό της σειράς Γιώργο Καπουτζίδη- θα λάβει θέση μπροστά από τις κάμερες- αλλά και κοινό στο στούντιο- ύστερα από δύο 10ετίες, έχοντας ακολουθήσει τις σκηνοθετικές οδηγίες του Αντώνη Αγγελόπουλου.

Οι Σμαράγδα Καρύδη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αγγελική Λάμπρη, Αργύρης Αγγέλου και Γιώργος Καπουτζίδης, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν τους τηλεθεατές πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Το τηλεοπτικό κοινό είχε τον πρώτο λόγο στο νοσταλγικό Reunion, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που θα παρακολουθήσουμε απόψε στο MEGA.

Επιπλέον, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα δώσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Στα απρόσμενα που έχει ετοιμάσει ο Καπουτζίδης είναι η δημιουργική… σύγκλιση με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη με αφορμή σκηνή του «Στο παρα 5» στη Μύκονο όταν η Ζουμπουλία είχε σοκαριστεί αντικρίζοντας άνδρες πιασμένους χέρι χέρι, κάνοντας με έξυπνο τρόπο υπαινικτικό σχόλιο για την αλήστου μνήμη ενεργοποίηση του ΕΣΡ με αφορμή σκηνή διάρκειας μερικών δευτερολέπτων με φιλί μεταξύ ανδρών στην σειρά «Κλείσε τα μάτια» του Mega, το μακρινό 2003 (το πρόστιμο των 100.00 ευρώ στο κανάλι ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2006).

