Χρηστίδου για Κουσουλό: «Το σχόλιό του συνιστά ρητορική υποτίμησης με σαφές έμφυλο πρόσημο»

xristidou

Στις αιχμές που διατυπώθηκαν σε βάρος της από τον Πέτρο Κουσουλό απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου μέσα από την εκπομπή της στο Mega.

«Ειπώθηκαν πράγματα εναντίον μου και της εκπομπής σε πολύ σοβαρό επίπεδο», επισήμανε η παρουσιάστρια του Mega, εξηγώντας τι συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Άδωνι Γεωργιάδη, το δημοσίευμα της εφημερίδας Μπαμ του Πέτρου Κουσουλού και την παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι δεν γνώριζε την καταγγελία, αναφέρθηκε σε ψέματα κι εγώ είπα ότι από τον τρόπο που απαντά, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το διαψεύδει. Αυτό που διαψεύδει είναι το γεγονός και το λέω κιόλας», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Λέω ότι “διαψεύδετε το γεγονός”. Θέλω να πιστεύω ότι μιλάω καλά ελληνικά και θέλω να πιστεύω ότι δεν παίρνω θέση, όπως δεν παίρνει θέση και ο κ. Κουσουλός. Το αν η καταγγελία ευσταθεί, αν είναι αληθινή ή αν κρύβεται κάτι άλλο από πίσω θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του Mega.

«Επειδή μιλάμε για προσωπική επίθεση, για χαρακτηρισμούς περί κατινιάς, υπαινιγμούς για πληρωμένους παρουσιαστές, για πλυντήριο, η απαξίωση των εκπομπών αυτού του τύπου, ότι ασχολούνται μόνο με τρέσες, με νύχια, δεν συνιστούν δημοσιογραφική κριτική κ. Κουσουλέ. Συνιστούν ρητορική υποτίμησης και θα μου επιτρέψετε, με σαφές έμφυλο πρόσημο. Η υποτίμηση στο δικό μου μυαλό δεν είναι επιχείρημα. Οι πολιτικοί όλων των κομμάτων, επιλέγουν να εμφανίζονται σε εμάς και ο δημόσιος διάλογος δεν έχει ιδιοκτήτη», κατέληξε.

«Ο κ. Κουσουλός βλέπω ότι έχει δουλέψει σε εκπομπές που κατηγορεί»

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε ένα βίντεο που δημιούργησε η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, το οποίο όπως ήταν στοχευμένο προς την ίδια και την εκπομπή της.

«Παρά το γεγονός ότι δεν έχω καμία διάθεση να μετρήσω τη δημοσιογραφική μου ικανότητα με τον οποιοδήποτε συνάδελφο, μου προξενεί τρομερή εντύπωση πώς είναι δυνατόν ένας έμπειρος δημοσιογράφος, όπως είναι ο κ. Κουσουλός, στην προσπάθειά του να ψέξει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακυρώνει τον ίδιο του τον εαυτό. Ο κ. Κουσουλός βλέπω ότι έχει δουλέψει σε εκπομπές που κατηγορεί, όπως το Happy Day, το Σπίτι μου σπιτάκι μου και το Επιτέλους Σαββατοκύριακο. Για το αν είμαστε δημοσιογράφοι ή όχι, είναι πάρα πολλοί οι τραγικοί πια και πολύ μικρή η Επίδαυρος για να τους χωρέσει», ανέφερε ο Νίκος Συρίγος.

Η Σίσσυ Χρηστίδου επισήμανε πως κατά τη διάρκεια της εκπομπής της περασμένης εβδομάδας, η εκπομπή κάλεσε τον Πέτρο Κουσουλό για να βγει στον «αέρα» και να απαντήσει. Εκείνη τη στιγμή, ο ίδιος δεν απάντησε, κι όταν πήρε πίσω η συζήτηση πλέον είχε ολοκληρωθεί.

«Νόμιζα ότι δεν είχε δει το απόσπασμα και του το είχαν μεταφέρει. Είχε άλλη ατζέντα, εγώ δεν θα μπω σε αυτήν την ατζέντα, δεν είμαι ιδιοκτήτρια, ούτε παραγωγός, ούτε καναλάρχισσα», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως την εβδομάδα που πέρασε ο παρουσιαστής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο το θέμα σχολιάστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, κυρίως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η παρουσιάστρια με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

