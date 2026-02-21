Αναστασοπούλου για Τσουρό: «Είναι τεράστιο βάρος να διαβάζεις μονίμως τίτλους για το αν κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή σου»

Για τη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε, αλλά και για τις εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο μίλησε η Μαρία Αναστασοπούλου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Αναφερόμενη στη στάση που κρατά τηλεοπτικά, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι θα μου ‘βγαινε σε καλό το να καταπιέζομαι και να μη λέω τη γνώμη μου. Τουλάχιστον έτσι έχω μάθει. Μέχρι στιγμής μάλλον δεν μου ‘χει βγει σε κακό, οπότε λέω έτσι να συνεχίσω».

«Αυτά τα δύο χρόνια που είμαι στον ΣΚΑΪ, νομίζω ότι διανύω την πιο ήρεμη περίοδο της διαδρομής μου, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από τη δουλειά που βγάζουμε. Προφανώς υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης και τα εξερευνούμε και τα αναζητάμε κάθε μέρα. Αυτή η διαρκής προσπάθεια για μένα είναι φοβερά δυνατή διαδικασία», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

«Πρόκληση με ουσία»

Η Μαρία Αναστασοπούλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε, την οποία χαρακτήρισε πρόκληση με ουσία.

«Η συνεργασία μου με τον Άρη, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεργασία. Ήταν ένα στοίχημα και δύσκολο στοίχημα, οπότε όταν βλέπεις ότι σιγά-σιγά κομματάκι του στόχου αρχίζει και υλοποιείται, παίρνεις πολλή δύναμη», είπε.

Όσο για τη μείωση της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, η δημοσιογράφος σχολίασε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνάδελφος ή άνθρωπος που να σου πει ότι είναι ευχάριστο να συμβαίνει αυτό. Για μένα πάντα το μυαλό μου είναι στους ανθρώπους που εργάζονται σ’ αυτές τις εκπομπές. Από την άλλη, ξέρω πως είναι τεράστιο βάρος για οποιονδήποτε συνάδελφό μας να διαβάζει μονίμως τίτλους για το αν κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή του. Όλοι μπορεί να βρεθούμε σ’ αυτή τη θέση».

»Όλα αυτά είναι φαντάζομαι σε συνεννόηση του Κώστα με τον σταθμό και το πρόγραμμα. Από την άλλη, του Κώστα του πάει πάρα πολύ η ενημέρωση, γιατί έτσι ξεκίνησε, αυτό κάνει πάρα πολλά χρόνια και τον απολαμβάνω».

Το ενδεχόμενο ψυχαγωγίας και τα νούμερα τηλεθέασης

Σε ερώτηση για το αν θα την δει το κοινό σε έναν πιο ξεκάθαρο ψυχαγωγικό ρόλο, απάντησε: «Δεν ξέρω οι άλλοι αν θα τολμούσαν να με σκεφτούν στην ψυχαγωγία. Δεν το ‘χω κάνει, οπότε θα ήταν ένα εντελώς καινούριο πράγμα για μένα. Παρ’ όλα αυτά, μπορώ να σου πω ότι και στα πιο χαλαρά θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε και στην εκπομπή μου αρέσει να τα συζητάμε».

Η Μαρία Αναστασοπούλου παραδέχθηκε, τέλος, πως παρακολουθεί τα νούμερα τηλεθέασης και ότι την απασχολούν όταν δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

