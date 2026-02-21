search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 15:43
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 14:14

Αναστασοπούλου για Τσουρό: «Είναι τεράστιο βάρος να διαβάζεις μονίμως τίτλους για το αν κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή σου»

21.02.2026 14:14
maria_anastasopoulou

Για τη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε, αλλά και για τις εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο μίλησε η Μαρία Αναστασοπούλου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Αναφερόμενη στη στάση που κρατά τηλεοπτικά, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι θα μου ‘βγαινε σε καλό το να καταπιέζομαι και να μη λέω τη γνώμη μου. Τουλάχιστον έτσι έχω μάθει. Μέχρι στιγμής μάλλον δεν μου ‘χει βγει σε κακό, οπότε λέω έτσι να συνεχίσω».

«Αυτά τα δύο χρόνια που είμαι στον ΣΚΑΪ, νομίζω ότι διανύω την πιο ήρεμη περίοδο της διαδρομής μου, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από τη δουλειά που βγάζουμε. Προφανώς υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης και τα εξερευνούμε και τα αναζητάμε κάθε μέρα. Αυτή η διαρκής προσπάθεια για μένα είναι φοβερά δυνατή διαδικασία», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

«Πρόκληση με ουσία»

Η Μαρία Αναστασοπούλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε, την οποία χαρακτήρισε πρόκληση με ουσία.

«Η συνεργασία μου με τον Άρη, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεργασία. Ήταν ένα στοίχημα και δύσκολο στοίχημα, οπότε όταν βλέπεις ότι σιγά-σιγά κομματάκι του στόχου αρχίζει και υλοποιείται, παίρνεις πολλή δύναμη», είπε.

Όσο για τη μείωση της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, η δημοσιογράφος σχολίασε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνάδελφος ή άνθρωπος που να σου πει ότι είναι ευχάριστο να συμβαίνει αυτό. Για μένα πάντα το μυαλό μου είναι στους ανθρώπους που εργάζονται σ’ αυτές τις εκπομπές. Από την άλλη, ξέρω πως είναι τεράστιο βάρος για οποιονδήποτε συνάδελφό μας να διαβάζει μονίμως τίτλους για το αν κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή του. Όλοι μπορεί να βρεθούμε σ’ αυτή τη θέση».

»Όλα αυτά είναι φαντάζομαι σε συνεννόηση του Κώστα με τον σταθμό και το πρόγραμμα. Από την άλλη, του Κώστα του πάει πάρα πολύ η ενημέρωση, γιατί έτσι ξεκίνησε, αυτό κάνει πάρα πολλά χρόνια και τον απολαμβάνω».

Το ενδεχόμενο ψυχαγωγίας και τα νούμερα τηλεθέασης

Σε ερώτηση για το αν θα την δει το κοινό σε έναν πιο ξεκάθαρο ψυχαγωγικό ρόλο, απάντησε: «Δεν ξέρω οι άλλοι αν θα τολμούσαν να με σκεφτούν στην ψυχαγωγία. Δεν το ‘χω κάνει, οπότε θα ήταν ένα εντελώς καινούριο πράγμα για μένα. Παρ’ όλα αυτά, μπορώ να σου πω ότι και στα πιο χαλαρά θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε και στην εκπομπή μου αρέσει να τα συζητάμε».

Η Μαρία Αναστασοπούλου παραδέχθηκε, τέλος, πως παρακολουθεί τα νούμερα τηλεθέασης και ότι την απασχολούν όταν δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

Διαβάστε επίσης:

Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν του αρέσω με τίποτα»

Τηλεθέαση Παρασκευής: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Alpha – Χωρίς αντίπαλο στην prime time με «Σόι Σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Χρηστίδου για Κουσουλό: «Το σχόλιό του συνιστά ρητορική υποτίμησης με σαφές έμφυλο πρόσημο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Jalla_Antigoni_1
LIFESTYLE

Antigoni για Eurovision: «Δεν με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντεο κλιπ, εμένα μου αρέσει»

lamia111
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο νεαρούς στο κέντρο της πόλης – Σοβαρά τραυματισμένος ο ένας (Photos)

tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους η κυβέρνηση την αλήθεια για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν 15χρονο και τρεις 16χρονους – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κυψέλη: Άνδρας εισέβαλε σε σπίτι και βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Η μητέρα τον κυνήγησε με μαχαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 15:38
Jalla_Antigoni_1
LIFESTYLE

Antigoni για Eurovision: «Δεν με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντεο κλιπ, εμένα μου αρέσει»

lamia111
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο νεαρούς στο κέντρο της πόλης – Σοβαρά τραυματισμένος ο ένας (Photos)

tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους η κυβέρνηση την αλήθεια για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;

1 / 3