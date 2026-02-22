Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Το govgr μπαίνει στις Πολεοδομίες”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Κόλαφος για Στουρνάρα”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ενιαία κλίματα φορολογίας”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ψάχνουν καταθέσεις σε 120 χώρες”

ΕΣΤΙΑ: “Απώλεια οριοθετημένης περιοχής, κυριαρχικών δικαιωμάτων, υφαλοκρηπίδας”

ΚONTRA: “Τα ντοκουμέντα της θυσίας επαναφέρουν τις διεκδικήσεις των γερμανικών αποζημιώσεων”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Δ.Ε.Ο.Σ. 30.000 έλεγχοι στην αγορά με 450 ένοπλους, drones, AI, κάμερες και σκάφη”

Η ΑΥΓΗ: “Πως ο Μητσοτάκης εμπλέκει την Ελλάδα”

RealNews: “Τα μηνύματα Τραμπ για την Ελλάδα”

DOCUMENTO: “Χάνονται €4,37 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης”

