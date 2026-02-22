Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Το govgr μπαίνει στις Πολεοδομίες”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Κόλαφος για Στουρνάρα”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ενιαία κλίματα φορολογίας”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ψάχνουν καταθέσεις σε 120 χώρες”
ΕΣΤΙΑ: “Απώλεια οριοθετημένης περιοχής, κυριαρχικών δικαιωμάτων, υφαλοκρηπίδας”
ΚONTRA: “Τα ντοκουμέντα της θυσίας επαναφέρουν τις διεκδικήσεις των γερμανικών αποζημιώσεων”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Δ.Ε.Ο.Σ. 30.000 έλεγχοι στην αγορά με 450 ένοπλους, drones, AI, κάμερες και σκάφη”
Η ΑΥΓΗ: “Πως ο Μητσοτάκης εμπλέκει την Ελλάδα”
RealNews: “Τα μηνύματα Τραμπ για την Ελλάδα”
DOCUMENTO: “Χάνονται €4,37 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης”
Διαβάστε επίσης:
Αναστασοπούλου για Τσουρό: «Είναι τεράστιο βάρος να διαβάζεις μονίμως τίτλους για το αν κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή σου»
Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν του αρέσω με τίποτα»
Τηλεθέαση Παρασκευής: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Alpha – Χωρίς αντίπαλο στην prime time με «Σόι Σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.