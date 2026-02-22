search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 10:57

Λειψυδρία: Ανάκαμψη μεν αλλά 26% κάτω του μέσου όρου η στάθμη του Μόρνου – «Όχι» στον εφησυχασμό λένε οι ειδικοί

22.02.2026 10:57
leipsidria-345-mornos-345

Σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει η τεχνητή λίμνη του Μόρνου στα μέσα Φεβρουαρίου 2026, έπειτα από τις αυξημένες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα, παρά τη βελτίωση, παραμένει εύθραυστη και δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης (Sentinel-2) από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η έκταση της λίμνης του Μόρνου στις 21 Φεβρουαρίου 2026 ανέρχεται σε 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η τιμή αυτή υπολείπεται σημαντικά της μέσης τιμής Φεβρουαρίου για την περίοδο 2006–2024, που είναι 17,6 km², δηλαδή είναι περίπου 26% χαμηλότερη από τον κλιματικό μέσο όρο.

Η συστηματική παρακολούθηση της λίμνης πραγματοποιείται μέσω του Παρατηρητηρίου Μόρνου (meteο.gr/mornos), το οποίο λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ, αξιοποιώντας δορυφορικές μετρήσεις, δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών και εκτιμήσεις χιονοκάλυψης.

Παρά τη «γερή ένεση» βροχών που καταγράφηκε στη Δυτική Στερεά Ελλάδα από το φθινόπωρο, η έκταση της λίμνης εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα κανονικά για την εποχή.

Βελτίωση στα αποθέματα, χωρίς άμεσο κίνδυνο για το καλοκαίρι

Τα αποθέματα στους τέσσερις βασικούς ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική – Μόρνος, Εύηνος, Υλίκη και Μαραθώνας – ανέρχονταν στις 20 Φεβρουαρίου σε περίπου 683,5 εκατ. κυβικά μέτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε σε συνέντευξή της η υδρολόγος Ελισσάβετ Φελώνη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

a3c524ff-2e85-4e4a-9bda-f75d7dba193d.jpg

Η εικόνα είναι ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, καθώς στις λεκάνες απορροής Μόρνου-Ευήνου τον Ιανουάριο σημειώθηκαν κατά τόπους ύψη βροχής υπερτριπλάσια σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025, ενώ τον Φεβρουάριο καταγράφονται ακόμη και πενταπλάσιες τιμές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος λειψυδρίας για το φετινό καλοκαίρι.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η κ. Φελώνη, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη προσοχής.

3630a3da-2b4c-492a-88c2-588c52dbd712.jpg

Το «φαινόμενο Hurst» και ο κίνδυνος επανάληψης της ξηρασίας

Η υδρολόγος επισημαίνει το λεγόμενο «φαινόμενο της εμμονής» ή «φαινόμενο Hurst», σύμφωνα με το οποίο οι ακραίες υδρολογικές καταστάσεις – όπως οι παρατεταμένες ξηρασίες – τείνουν να ομαδοποιούνται χρονικά.

Ως παράδειγμα αναφέρει την περίοδο 1988-1994, όταν, παρά την ύπαρξη μίας «καλής» υδρολογικής χρονιάς (1990-91), η ξηρασία επανήλθε για ακόμη δύο έτη.

«Η ικανοποιητική βροχόπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε απάθεια και υπερκατανάλωση», τονίζει, προσθέτοντας ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και προσομοίωση σεναρίων σε ορίζοντα δεκαετίας, καθώς και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού για περιορισμό της κατανάλωσης, ανεξάρτητα από τη στιγμιαία εικόνα των ταμιευτήρων.

Ανισότητες στη βροχόπτωση και πίεση στα νησιά

Σε εθνικό επίπεδο, η φετινή υδρολογική χρονιά χαρακτηρίζεται γενικά καλή για την ηπειρωτική χώρα, με σημαντικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα λόγω της επίδρασης της Πίνδου στα βροχοφόρα συστήματα. Σε ορισμένες περιοχές έχουν καταγραφεί ακόμη και φαινόμενα υπερχείλισης.

Στα νησιά, όμως, η εικόνα παραμένει ανησυχητική. Παρά τα κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα, το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής παραμένει πολλαπλάσια χαμηλότερο σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι μικρές λεκάνες απορροής, η περιορισμένη δυνατότητα αποθήκευσης στους υπόγειους υδροφορείς και η υπεράντληση οδηγούν σε εντεινόμενα φαινόμενα υφαλμύρισης.

Η τάση απεξάρτησης μέσω μονάδων αφαλάτωσης ενισχύεται, ωστόσο – όπως επισημαίνεται – απαιτείται ορθολογικός σχεδιασμός, λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Λιγότερο χιόνι, μεγαλύτερη πίεση

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περιορισμένη χιονοκάλυψη. Το χιόνι λειτουργεί ως φυσική «δεξαμενή», απελευθερώνοντας σταδιακά νερό την άνοιξη και διασφαλίζοντας τη θερινή υδροφορία των ποταμών.

Η απουσία του, σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες, μειώνει τη μετατροπή της βροχόπτωσης σε απορροή και τελικά την ποσότητα νερού που φτάνει στους ταμιευτήρες.

Η Μεσόγειος θεωρείται πλέον διεθνώς «hotspot» της κλιματικής αλλαγής, με την άνοδο της θερμοκρασίας να εντείνει την εξατμοδιαπνοή και να αυξάνει τη συχνότητα και ένταση των επεισοδίων ξηρασίας.

Από τη «διαχείριση κρίσης» στη «διαχείριση κινδύνου»

Η κ. Φελώνη υπογραμμίζει ότι η πολιτεία πρέπει να μεταβεί οριστικά από τη λογική της διαχείρισης κρίσεων στη διαχείριση κινδύνου, με θεσμική θωράκιση, ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, μείωση απωλειών στα δίκτυα και προστασία των υπόγειων υδάτων.

Η φετινή βελτίωση, καταλήγει, πρέπει να ιδωθεί ως «παράθυρο ευκαιρίας» για ουσιαστική θωράκιση και όχι ως λόγος εφησυχασμού.

Γιατί, όπως δείχνουν τα δεδομένα του ΜΕΤΕΟ για τον Μόρνο, η ανάκαμψη έχει ξεκινήσει, αλλά η επιστροφή στην κανονικότητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Διαβάστε επίσης:

«Μοναδική μαρτυρία»: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Αναστασοπούλου για Τσουρό: «Είναι τεράστιο βάρος να διαβάζεις μονίμως τίτλους για το αν κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή σου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karnavali-patra-3
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στους δρόμους περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές – Η ώρα της μεγάλης παρέλασης

Sir David Suchet
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντέιβιντ Σάτσετ: Ο θρυλικός Πουαρό πρωταγωνιστεί σε ντοκιμαντέρ – αποκάλυψη για την Αίγυπτο

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Το πρόγραμμα που έπιασε κορυφή

xeirourgeio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα: Έκτακτο χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας

gio-kay (1)
LIFESTYLE

Gio για Γαρμπή: «Βλέπουν ένα νέο παιδί που φέρνει “κασέρι” στην πατρίδα του και τραγουδάει Καζαντζίδη και λένε πως δεν υπήρχε σεβασμός;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 12:18
karnavali-patra-3
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στους δρόμους περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές – Η ώρα της μεγάλης παρέλασης

Sir David Suchet
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντέιβιντ Σάτσετ: Ο θρυλικός Πουαρό πρωταγωνιστεί σε ντοκιμαντέρ – αποκάλυψη για την Αίγυπτο

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Το πρόγραμμα που έπιασε κορυφή

1 / 3