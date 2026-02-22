search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 13:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 12:43

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

22.02.2026 12:43
astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας τεσσάρων ανηλίκων, που σημειώθηκε στο Αίγιο, καθώς ο φερόμενος δράστης αποκάλυψε ότι πέταξε το όπλο που χρησιμοποίησε, στη θάλασσα.

Από την κατάθεση που έδωσε ο συλληφθείς, προκύπτει ότι την καραμπίνα, την πέταξε στη θάλασσα την ίδια ημέρα του περιστατικού, σύμφωνα με πληροφορίες του aigiovoice.gr.

Η Ασφάλεια Αιγίου, σε συνεργασία με το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί το όπλο και να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Εντοπίστηκαν δύο όπλα στο σπίτι του

Παράλληλα, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο ακόμη όπλα: ένα αεροβόλο και μία καραμπίνα. Επιπλέον, στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού βρέθηκαν δύο φυσίγγια, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σημασία δίνεται και στα ευρήματα από το σημείο όπου τραυματίστηκαν οι ανήλικοι. Η Ασφάλεια προχώρησε στο «ξήλωμα» καφάο που έφερε εμφανή σημάδια από σκάγια, προκειμένου να αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ευθεία βολή προς το σημείο όπου βρίσκονταν τα παιδιά.

Φαίνεται πως πριν από το περιστατικό οι ανήλικοι έκαναν φασαρία και πετούσαν δυναμιτάκια στην περιοχή, γεγονός που ενόχλησε τον δράστη. Ο 46χρονος φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας του και να πυροβόλησε προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Ο ένας από τους νεαρούς θα χειρουργηθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Οι έρευνες της Ασφάλειας Αιγιαλείας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών και την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: Αίτημα να κηρυχθεί η Λήμνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα, κλειστά σχολεία

Πάτρα: Στους δρόμους περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές – Η ώρα της μεγάλης παρέλασης

Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα: Έκτακτο χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
touristas (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Σάλος με τουρίστα που κρατούσε βρέφος πάνω από τον καταρράκτη «Λαιμός του Διαβόλου» για φωτογραφία

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

ilikiomenos_xeria
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοικογενειακή βία: 41χρονος χτύπησε με πιρούνι τον πατέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στη Μόρια

limnos_kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αίτημα να κηρυχθεί η Λήμνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα, κλειστά σχολεία

oreivatis_diasosi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον 74χρονο πεζοπόρο που αγνοείται στο Βελούχι – Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 13:04
touristas (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Σάλος με τουρίστα που κρατούσε βρέφος πάνω από τον καταρράκτη «Λαιμός του Διαβόλου» για φωτογραφία

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

ilikiomenos_xeria
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοικογενειακή βία: 41χρονος χτύπησε με πιρούνι τον πατέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στη Μόρια

1 / 3