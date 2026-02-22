Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας τεσσάρων ανηλίκων, που σημειώθηκε στο Αίγιο, καθώς ο φερόμενος δράστης αποκάλυψε ότι πέταξε το όπλο που χρησιμοποίησε, στη θάλασσα.

Από την κατάθεση που έδωσε ο συλληφθείς, προκύπτει ότι την καραμπίνα, την πέταξε στη θάλασσα την ίδια ημέρα του περιστατικού, σύμφωνα με πληροφορίες του aigiovoice.gr.

Η Ασφάλεια Αιγίου, σε συνεργασία με το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί το όπλο και να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Εντοπίστηκαν δύο όπλα στο σπίτι του

Παράλληλα, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο ακόμη όπλα: ένα αεροβόλο και μία καραμπίνα. Επιπλέον, στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού βρέθηκαν δύο φυσίγγια, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σημασία δίνεται και στα ευρήματα από το σημείο όπου τραυματίστηκαν οι ανήλικοι. Η Ασφάλεια προχώρησε στο «ξήλωμα» καφάο που έφερε εμφανή σημάδια από σκάγια, προκειμένου να αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ευθεία βολή προς το σημείο όπου βρίσκονταν τα παιδιά.

Φαίνεται πως πριν από το περιστατικό οι ανήλικοι έκαναν φασαρία και πετούσαν δυναμιτάκια στην περιοχή, γεγονός που ενόχλησε τον δράστη. Ο 46χρονος φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας του και να πυροβόλησε προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Ο ένας από τους νεαρούς θα χειρουργηθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Οι έρευνες της Ασφάλειας Αιγιαλείας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών και την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.

