search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 22:03
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 16:03

Γιώργος Αλκαίος: «Πήρα χάπια για δύο εβδομάδες, με τρέλαναν, τα άφησα και έκανα φίλη μου την κατάθλιψη»

21.02.2026 16:03
ALKAIOS

Ο Γιώργος Αλκαίος κάνει το ντεµπούτο του ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης στη θεατρική παράσταση «Ο ηµιυπαίθριος», στο θέατρο «Coronet».

Η δημοσιογράφος, Σάσα Σταμάτη, τον συνάντησε στην ετπίσηµη πρεµιέρα του για λογαριασμό του ένθετου Secret όπου ο τραγουδιστής µίλησε για την κατάθλιψη, τα παιδιά, τη Eurovision, αλλά και για τις ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει δεχτεί.

Έχετε περάσει κατάθλιψη. Πήρατε χάπια;

Πήρα για πολύ λίγο καιρό, δηλαδή δύο εβδοµάδες, και επειδή µε τρελάνανε, επειδή εγώ έχω εσωτερική τρέλα, είπα να τα αφήσω και να κάνω «φίλη µου» την κατάθλιψη.

Κράτησε πολύ η κατάθλιψη;

Είµαι 53 στα 54, νοµίζω 53 χρόνια. Νοµίζω ότι όλοι έχουµε κάποιο είδος κατάθλιψης. Ο άνθρωπος γεννιέται µε κατάθλιψη. Ολοι έχουµε γαλουχηθεί στην κατάθλιψη.

Είστε µόνος από επιλογή δική σας, από επιλογή άλλων ή δεν είστε µόνος; Ποτέ δεν έχουµε καταλάβει τι γίνεται µε εσάς.

Επειδή έβλεπα πώς κινείται ο χώρος, έβλεπα ότι αν ασχοληθούν µε τη ζωή σου και δώσεις το δικαίωµα, θα ασχολούνται µόνο µε τη ζωή σου. Και το µόνο που δεν ήθελα είναι να ασχολούνται µόνο µε τη ζωή µου. ∆εν πιστεύω ότι ενδιαφέρει και κανέναν. Είµαι καλά και περνάω καλά.

Εχετε κάτι αυτήν την περίοδο;

Και να έχω, ωραία δεν είναι; Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά.

Γιατί;

Να τα φέρω εδώ; Γιατί; Τι µου κάναν τα παιδιά; Να κάνουν τι; Να τρέχουµε από πίσω στα αστυνοµικά τµήµατα στα 12 τους; ∆εν µπορώ να µπω σε αυτήν την κατάσταση. Είναι τρελοί όλοι στον πλανήτη, µην τον αποτρελάνουµε. Αποφάσισα από νεαρή ηλικία να µην κάνω παιδιά.

Για µένα ή κάνεις παιδί και τελειώνει η ζωή σου – για µένα προσωπικά… Θα αφιερωθείς στον άνθρωπο, µεγαλώνεις έναν άνθρωπο, δεν γίνεται να λείπεις από αυτόν τον άνθρωπο, πόσο περισσότερο και η µάνα ως µάνα, αλλά και ο πατέρας.

Διαβάστε επίσης:

Antigoni για Eurovision: «Δεν με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντεο κλιπ, εμένα μου αρέσει»

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PANA1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-68: «Πράσινο» το Κύπελλο Ελλάδας για 22η φορά στην ιστορία

kipseli2
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον άνδρα που επιτέθηκε στα δυο ΑμεΑ κορίτσια – Τι είδε ο ιατροδικαστής

SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

kimberly gkilfoil- 886- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές

aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ξυλοδαρμός άνδρα στα δικαστήρια – Του επιτέθηκαν συγγενείς της πρώην συζύγου του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 22:01
PANA1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-68: «Πράσινο» το Κύπελλο Ελλάδας για 22η φορά στην ιστορία

kipseli2
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον άνδρα που επιτέθηκε στα δυο ΑμεΑ κορίτσια – Τι είδε ο ιατροδικαστής

SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

1 / 3