Γιώργος Αλκαίος: «Πήρα χάπια για δύο εβδομάδες, με τρέλαναν, τα άφησα και έκανα φίλη μου την κατάθλιψη»

Ο Γιώργος Αλκαίος κάνει το ντεµπούτο του ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης στη θεατρική παράσταση «Ο ηµιυπαίθριος», στο θέατρο «Coronet».

Η δημοσιογράφος, Σάσα Σταμάτη, τον συνάντησε στην ετπίσηµη πρεµιέρα του για λογαριασμό του ένθετου Secret όπου ο τραγουδιστής µίλησε για την κατάθλιψη, τα παιδιά, τη Eurovision, αλλά και για τις ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει δεχτεί.

Έχετε περάσει κατάθλιψη. Πήρατε χάπια;

Πήρα για πολύ λίγο καιρό, δηλαδή δύο εβδοµάδες, και επειδή µε τρελάνανε, επειδή εγώ έχω εσωτερική τρέλα, είπα να τα αφήσω και να κάνω «φίλη µου» την κατάθλιψη.

Κράτησε πολύ η κατάθλιψη;

Είµαι 53 στα 54, νοµίζω 53 χρόνια. Νοµίζω ότι όλοι έχουµε κάποιο είδος κατάθλιψης. Ο άνθρωπος γεννιέται µε κατάθλιψη. Ολοι έχουµε γαλουχηθεί στην κατάθλιψη.

Είστε µόνος από επιλογή δική σας, από επιλογή άλλων ή δεν είστε µόνος; Ποτέ δεν έχουµε καταλάβει τι γίνεται µε εσάς.

Επειδή έβλεπα πώς κινείται ο χώρος, έβλεπα ότι αν ασχοληθούν µε τη ζωή σου και δώσεις το δικαίωµα, θα ασχολούνται µόνο µε τη ζωή σου. Και το µόνο που δεν ήθελα είναι να ασχολούνται µόνο µε τη ζωή µου. ∆εν πιστεύω ότι ενδιαφέρει και κανέναν. Είµαι καλά και περνάω καλά.

Εχετε κάτι αυτήν την περίοδο;

Και να έχω, ωραία δεν είναι; Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά.

Γιατί;

Να τα φέρω εδώ; Γιατί; Τι µου κάναν τα παιδιά; Να κάνουν τι; Να τρέχουµε από πίσω στα αστυνοµικά τµήµατα στα 12 τους; ∆εν µπορώ να µπω σε αυτήν την κατάσταση. Είναι τρελοί όλοι στον πλανήτη, µην τον αποτρελάνουµε. Αποφάσισα από νεαρή ηλικία να µην κάνω παιδιά.

Για µένα ή κάνεις παιδί και τελειώνει η ζωή σου – για µένα προσωπικά… Θα αφιερωθείς στον άνθρωπο, µεγαλώνεις έναν άνθρωπο, δεν γίνεται να λείπεις από αυτόν τον άνθρωπο, πόσο περισσότερο και η µάνα ως µάνα, αλλά και ο πατέρας.

