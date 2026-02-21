search
LIFESTYLE

Antigoni για Eurovision: «Δεν με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντεο κλιπ, εμένα μου αρέσει»

Jalla_Antigoni_1

Για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα της αλλά και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της “Jalla” μίλησε η Antigoni στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Η νεαρή τραγουδίστρια, που φέτος εκπροσωπεί την Κύπρο στη Eurovision, δεν έκρυψε τη χαρά της για το κύμα στήριξης που λαμβάνει. «Είμαι πολύ ευγνώμων για όλα τα καλά λόγια που λένε για το τραγούδι μας, βλέπω όλα τα βίντεο που κάνουν με τον χορό στο Tiktok», δήλωσε, σχολιάζοντας το viral trend που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα.

Όσο για τα επικριτικά σχόλια που αφορούν ορισμένες εικόνες του video clip, ξεκαθάρισε: «Δεν με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντεο κλιπ, γιατί εμένα μου αρέσει. Την απάντηση άλλωστε την έχουμε μέσα στο τραγούδι».

Ιδιαίτερη σημασία είχε για εκείνη και η παρουσία της κυπριακής διαλέκτου στο τραγούδι, κάτι που –όπως αποκάλυψε– ήταν προσωπική της επιθυμία: «Εγώ ήθελα να μπει η κυπριακή διάλεκτος μέσα στο τραγούδι. Το ήθελα πριν πάω στον διαγωνισμό».

»Πάντα έλεγα ότι αν πάω Eurovision, θα δείξω λίγο από τη διάλεκτο που έχουμε εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη που με διάλεξαν», είπε χαρακτηριστικά.

