search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:21
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 17:01

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

18.02.2026 17:01
Jalla_Antigoni_1

H εκρηκτική και εντυπωσιακή Antigoni θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη και έχει ήδη σαρώσει σε όλη την Ευρώπη! 

Το «JALLA» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, κατακτώντας την κορυφή στο YouTube, καθώς μέχρι στιγμής είναι το video clip με τις περισσότερες προβολές ανάμεσα στις φετινές συμμετοχές της Eurovision, ξεπερνώντας τα 1.2 εκατομμύριο views μέσα σε μόλις λίγες μέρες από την κυκλοφορία του. Η δυναμική του παρουσία και η άμεση απήχηση στο κοινό αποτυπώνουν τη μεγάλη ανταπόκριση που έχει προκαλέσει, με τους fans να το στηρίζουν μαζικά από την πρώτη στιγμή, χαρίζοντάς του μια από τις πιο εντυπωσιακές ψηφιακές επιδόσεις της φετινής χρονιάς.

Την ίδια ώρα, στο Spotify έχει ήδη ξεπεράσει τα 650 χιλιάδες streams, με ακροατές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Αμερική και πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύοντας πως έχει απήχηση σε όλη την Ευρώπη. Στο Shazam βρίσκεται στο Νο12 των Viral και συνεχίζει σταθερά την ανοδική του πορεία, ανεβαίνοντας διαρκώς στις προτιμήσεις του κοινού, ενώ στα social media κυριαρχεί με περισσότερες από 8 εκατομμύρια προβολές συνολικά σε TikTok και Instagram, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία και τη θερμή στήριξη των Eurofans.

Το «JALLA» δεν είναι απλώς μια συμμετοχή, είναι ήδη φαινόμενο, με εκατοντάδες reaction videos σε YouTube και TikTok να κατακλύζουν το διαδίκτυο, και δημιουργούς περιεχομένου από όλη την Ευρώπη να φωνάζουν με ενθουσιασμό: «JALLA»!

Το κομμάτι έκανε το ντεμπούτο του στο #38 των ελληνικών Spotify chartsενώ κατέκτησε το #15 στo Apple Music chart στην Ελλάδα.

Η Κύπρος επενδύει φέτος σε μια πρόταση με χαρακτήρα, ρυθμό και παγκόσμια προοπτική και το «JALLA» δείχνει ήδη έτοιμο να γίνει το απόλυτο anthem του διαγωνισμού.

Διαβάστε επίσης:

Η «14η του Σοστακόβιτς» στο Μέγαρο – Ένα μουσικό ταξίδι στο σκοτεινότερο και πιο ειλικρινές πρόσωπο της ανθρώπινης ύπαρξης

Bruce Springsteen: Νέα περιοδεία «αντίστασης» μέσα στο 2026 – «Land of Hope and Dreams American Tour»

«White Feather Hawk Tail Deer Hunter»: Αυτό είναι το νέο τραγούδι της Lana Del Rey (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής (PDF)

xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

koutsoymbas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

BRAD_PITT_WOLFES
LIFESTYLE

Εντατικές προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:18
trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής (PDF)

xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

1 / 3