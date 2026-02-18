search
18.02.2026 11:45

«White Feather Hawk Tail Deer Hunter»: Αυτό είναι το νέο τραγούδι της Lana Del Rey (Video)

Η Lana Del Rey παρουσίασε το νέο της τραγούδι με τίτλο «White Feather Hawk Tail Deer Hunter», το οποίο αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της «Stove».

Η δημιουργία του κομματιού ήταν οικογενειακή υπόθεση για την καλιτέχνιδα η οποία ένωσε τις δυνάμεις της με τον σύζυγό της, Jeremy Dufrene, την αδελφή της και φωτογράφο Chuck Grant, καθώς και τον γαμπρό της, Jason Pickens. Την παραγωγή ανέλαβαν οι στενοί της συνεργάτες, Jack Antonoff και Drew Erickson.

Η αποκάλυψη του τραγουδιού έγινε αρχικά στις 7 Φεβρουαρίου μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. Η Del Rey χαρακτήρισε το συγκεκριμένο τραγούδι ως το «αγαπημένο της» από τη νέα της δουλειά, ενώ επιβεβαίωσε πως το μουσικό βίντεο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Όσο για την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ, η βραβευμένη τραγοδίστρια δήλωσε ότι το «Stove» αναμένεται να κυκλοφορήσει «σύντομα».

«Επειδή η παραγωγή του βινυλίου παίρνει τρεις μήνες, οπότε τρεις μήνες συν δύο εβδομάδες, ίσως λίγο νωρίτερα ή λίγο περισσότερο», πρόσθεσε.

Το άλμπουμ είχε αρχικά τον τίτλο «Lasso» και είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2024. Στη συνέχεια, η Del Rey άλλαξε τον τίτλο σε «The Right Person Will Stay», ορίζοντας ως ημερομηνία κυκλοφορίας την 21η Μαΐου 2025. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Pitchfork, τον περασμένο Αύγουστο η κυκλοφορία μετατέθηκε εκ νέου, με τον δίσκο να παίρνει τον τίτλο «Stove».

