Επιστρέφει «Η πιο δυνατή» του Α. Στρίντμπεργκ της Νατάσας Ζαγκλή , από Δευτέρα 2 Μαρτίου στο Θέατρο Μπάγκειον

Η ιδιαίτερη περφόρμανς βασισμένη στο εμβληματικό μονόπρακτο του Στρίντμπεργκ «Η πιο δυνατή», συνεχίζει το σκηνικό της ταξίδι από 2 Μαρτίου στο Μπάγκειον για λίγες παραστάσεις.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Δύο γυναίκες από τον κόσμο του θεάτρου, ένα καφέ της Στοκχόλμης, οι κοινωνικές νόρμες της οικογένειας, του γάμου και της μητρότητας, καθώς και η ερωτική εξίσωση που εμπλέκει αυτές τις δύο γυναίκες με τον ίδιο άντρα. Αυτά είναι τα βασικά σημεία πάνω στα οποία στηρίζεται το οικοδόμημα του εμβληματικού κειμένου, η «Πιο Δυνατή» με την «Κυρία Χ» να μονολογεί σε αντιπαραβολή με τη βουβή ένταση που φέρει η «Γυναίκα Υ».

Στην περφόρμανς – εγκατάσταση, παρουσιάζεται, σε ρόλο δραματικού άξονα, το εμβληματικό κείμενο του Αύγουστου Στρίντμπεργκ το οποίο αποκτά νέα ζωή στη σκηνή μέσα από μια ερευνητική προσέγγιση. Παράλληλα, το σώμα θεάται εμφατικά, η φωνή υπερισχύει, ενώ η επιτελεστική λειτουργία των ερμηνευτών ανοίγει έναν χώρο όπου η “κλασική δραματουργία” ανακαλείται στο τώρα. Κείμενα και ιδέες από “αόρατη” γυναικεία γραφή του 19ού αιώνα μπλέκονται με τη σκηνική δράση, το γυμνό βίωμα υπερισχύει σε έναν παραστατικό μηχανισμό απλών υλικών, που στήνει μια θεατρική εμπειρία στην οποία εναλλάσσονται σχήματα, σύμβολα και χειρονομίες.

Ταυτότητα:

Συνδημιουργία: Μίνα Ανανιάδου, Νατάσα Ζαγκλή, Μάκης Σεμερτζίδης

Ερμηνείες: Νατάσα Ζαγκλή, Πέννυ Ελευθεριάδου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πρεμιέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 κάθε Δεύτερα & Τρίτη

ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ, Πλ. Ομόνοιας 18, Αθήνα 105 52

