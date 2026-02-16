«Bacon» στο θέατρο Άνεσις – Το φαινόμενο του Λονδίνου έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Η Happy Productions παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα στο Θέατρο Άνεσις το πολυβραβευμένο έργο της Sophie Swithinbank, “Bacon“.

Μετά από μια θριαμβευτική πορεία σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, όπου χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο επιδραστικά σύγχρονα βρετανικά κείμενα, το Bacon ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή.

Τιμημένο με το Tony Craze Award, τρία Off West End Awards και το PRF/Film4 Award, το έργο αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στην τοξική αρρενωπότητα, την εφηβική βία και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τους οι σχέσεις εξουσίας.

Το Bacon αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, που συναντιούνται σε έναν κόσμο σχολικής βίας, καταπίεσης και ανομολόγητης επιθυμίας. Μια σχέση που ξεκινά ως φιλία εξελίσσεται σε εξάρτηση, έλξη και σύγκρουση, αφήνοντας ένα τραύμα που τους ακολουθεί στην ενήλικη ζωή.

Χρόνια αργότερα, οι δύο άντρες έρχονται ξανά αντιμέτωποι. Το παρελθόν επιστρέφει βίαια. Οι πράξεις που δεν συγχωρέθηκαν και οι λέξεις που δεν ειπώθηκαν ζητούν δικαίωση. Το BACON αποτυπώνει με σκληρή ειλικρίνεια πώς η ανδρική αδυναμία, όταν πνίγεται, μεταμορφώνεται σε καταστροφική βία.

Στους δύο απαιτητικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντιούνται δύο από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της νεότερης γενιάς. Ο Γιώργος Μπένος, μετά τη διεθνή επιτυχία του στο MAESTRO και τις εξαιρετικές του ερμηνείες στις παραστάσεις «Η Φάλαινα» και «Blue Train», και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, αριστούχος του ΚΘΒΕ που έχει ξεχωρίσει σε σειρές όπως τα «Κάνε Ότι Κοιμάσαι», «Να μ’ αγαπάς» και «Σέρρες». Οι Δύο ηθοποιοί συγκρούονται επί σκηνής σε μια παράσταση υψηλής έντασης και έντονου συναισθηματικού ρίσκου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Έμιλυ Λουίζου, σκηνοθέτιδα με διεθνή πορεία και σπουδές στο Λονδίνο, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στο εξωτερικό. Έχει σκηνοθετήσει σε σημαντικούς θεσμούς του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει συνεργαστεί με οργανισμούς διεθνούς κύρους. Στην Ελλάδα σκηνοθετεί επιλεκτικά, με έργα που συνομιλούν άμεσα με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, έχοντας παρουσιάσει δουλειές της στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Θέατρο Πορεία.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Sophie Swithinbank

Σκηνοθεσία: Έμιλυ Λουίζου

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Μπένος, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ

