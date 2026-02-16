«Αντιγόνη» στο θέατρο Κιβωτός: Ο Γιώργος Κουτλής συστήνει τη «γενιά του τώρα» στη νέα του παράσταση

Ο Γιώργος Κουτλής με άξονα την «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ -ένα από τα πιο πολιτικά και υπαρξιακά κείμενα του ευρωπαϊκού θεάτρου του 20ού αιώνα- και αντλώντας υλικά από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή και τη ζωντανή διαδικασία των προβών, δημιουργεί μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κυνισμό και την ανυπακοή απέναντι σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος-τέλος την ανθρωπιά μας.

Μετά τον αλληλοσκοτωμό του Ετεοκλή και του Πολυνίκη, τον ρόλο του βασιλιά στην Θήβα αναλαμβάνει ο αδερφός της βασίλισσας Ιοκάστης, και θείος των νεκρών Κρέοντας. Ως νέος άρχοντας βγάζει διάταγμα να ταφεί μόνο ο Ετεοκλής, ενώ ο Πολυνίκης ως προδότης που επιτέθηκε στην πόλη να μείνει άταφος προς παραδειγματισμό, κι όποιος προσπαθήσει να τον θάψει θα θανατωθεί. Η Αντιγόνη, αδερφή του Πολυνίκη και του Ετεοκλή, αποφασίζει ενάντια στις εντολές του Βασιλιά να θάψει τον αδελφό της, συλλαμβάνεται κι έρχεται αντιμέτωπη με την εξουσία.

Γραμμένο το 1944, μέσα στην Κατοχή της Γαλλίας, το έργο του Ανούιγ διαβάζει τον αρχαίο μύθο ως σύγχρονη πολιτική αλληγορία, όχι ως μάχη καλού και κακού, αλλά ως σύγκρουση δύο κόσμων: της νεότητας που αρνείται να συμβιβαστεί και της εξουσίας που επιβάλλει το σωστό για το “κοινό καλό”.

Ο Γιώργος Κουτλής ασχολείται άλλη μια φορά με το σύγχρονο πολιτικό θέατρο σε μια παράσταση συνόλου όπου 20 νέοι ηθοποιοί -συνεργάτες και μαθητές του σκηνοθέτη- λειτουργούν ως σύνολο και ως χορός, ως ομάδα και ως γενιά. Ο αρχαίος μύθος ζωντανεύει στο τώρα και γίνεται απαραίτητος οδηγός επιβίωσης σε μια εποχή όπου ο κυνισμός παρουσιάζεται ως ωριμότητα και η πίστη σε ιδανικά ως αφέλεια.

Ταυτότητα Παράστασης

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Μάριος Πλωρίτης Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Γιώργος Κουτλής Μουσική : Γιώργος Μπάτζιος

: Γιώργος Μπάτζιος Φωτισμοί: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης

Παίζουν (αλφαβητικά): Ιωσήφ Αλί, Νίκος Αποστολόπουλος, Αθηνά Βαρνάβα, Νίκος Βλασάκης, Μαρίτα Γαγάνη, Αιμιλία Γιαννούκαρη, Βασίλης Δημητριάδης, Γιώργος Εξακοΐδης, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάνα Καραπασιά, Αγνή Καρβουντζή, Ντέμη Κλεφτάκη, Ευαγγελία Κυργιώτη, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Νεφέλη Παντερμαλή, Παναγιώτης Παυλίδης, Σοφιανός Πεσιρίδης, Μαργαρίτα Στραβουδάκη, Εύα Τζανακάκη, Γιάννης Χριστοφορίδης

Από 2 Μαΐου και για 13 μόνο παραστάσεις στο θέατρο Κιβωτός

Διαβάστε επίσης:

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της βραβευμένης Μάρτα Μπουτσάκα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

«Χωρίς άντρες» στη Σκηνή Brecht-2510: Μια παράσταση βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χρήστου Αζαριάδη