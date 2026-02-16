search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 14:33
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 13:02

«Αντιγόνη» στο θέατρο Κιβωτός: Ο Γιώργος Κουτλής συστήνει τη «γενιά του τώρα» στη νέα του παράσταση

16.02.2026 13:02
theatro–new

Ο Γιώργος Κουτλής με άξονα την «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ -ένα από τα πιο πολιτικά και υπαρξιακά κείμενα του ευρωπαϊκού θεάτρου του 20ού αιώνα- και αντλώντας υλικά από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή και τη ζωντανή διαδικασία των προβών, δημιουργεί μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κυνισμό και την ανυπακοή απέναντι σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος-τέλος την ανθρωπιά μας.

Μετά τον αλληλοσκοτωμό του Ετεοκλή και του Πολυνίκη, τον ρόλο του βασιλιά στην Θήβα αναλαμβάνει ο αδερφός της βασίλισσας Ιοκάστης, και θείος των νεκρών Κρέοντας. Ως νέος άρχοντας βγάζει διάταγμα να ταφεί μόνο ο Ετεοκλής, ενώ ο Πολυνίκης ως προδότης που επιτέθηκε στην πόλη να μείνει άταφος προς παραδειγματισμό, κι όποιος προσπαθήσει να τον θάψει θα θανατωθεί. Η Αντιγόνη, αδερφή του Πολυνίκη και του Ετεοκλή, αποφασίζει ενάντια στις εντολές του Βασιλιά να θάψει τον αδελφό της, συλλαμβάνεται κι έρχεται αντιμέτωπη με την εξουσία.

Γραμμένο το 1944, μέσα στην Κατοχή της Γαλλίας, το έργο του Ανούιγ διαβάζει τον αρχαίο μύθο ως σύγχρονη πολιτική αλληγορία, όχι ως μάχη καλού και κακού, αλλά ως σύγκρουση δύο κόσμων: της νεότητας που αρνείται να συμβιβαστεί και της εξουσίας που επιβάλλει το σωστό για το “κοινό καλό”.

Ο Γιώργος Κουτλής ασχολείται άλλη μια φορά με το σύγχρονο πολιτικό θέατρο σε μια παράσταση συνόλου όπου 20 νέοι ηθοποιοί -συνεργάτες και μαθητές του σκηνοθέτη- λειτουργούν ως σύνολο και ως χορός, ως ομάδα και ως γενιά. Ο αρχαίος μύθος ζωντανεύει στο τώρα και γίνεται απαραίτητος οδηγός επιβίωσης σε μια εποχή όπου ο κυνισμός παρουσιάζεται ως ωριμότητα και η πίστη σε ιδανικά ως αφέλεια.

Ταυτότητα Παράστασης

  • Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης
  • Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής
  • Μουσική: Γιώργος Μπάτζιος
  • Φωτισμοί: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης 

Παίζουν (αλφαβητικά): Ιωσήφ Αλί, Νίκος Αποστολόπουλος, Αθηνά Βαρνάβα, Νίκος Βλασάκης, Μαρίτα Γαγάνη, Αιμιλία Γιαννούκαρη, Βασίλης Δημητριάδης, Γιώργος Εξακοΐδης, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάνα Καραπασιά, Αγνή Καρβουντζή, Ντέμη Κλεφτάκη, Ευαγγελία Κυργιώτη, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Νεφέλη Παντερμαλή, Παναγιώτης Παυλίδης, Σοφιανός Πεσιρίδης, Μαργαρίτα Στραβουδάκη, Εύα Τζανακάκη, Γιάννης Χριστοφορίδης

Από 2 Μαΐου και για 13 μόνο παραστάσεις στο θέατρο Κιβωτός

Διαβάστε επίσης:

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της βραβευμένης Μάρτα Μπουτσάκα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

«Χωρίς άντρες» στη Σκηνή Brecht-2510: Μια παράσταση βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χρήστου Αζαριάδη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stellantis_0502_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη, λόγω της μείωσης των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων

mendoni-kaklamanis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καισαριανή: Από το υπουργείο Πολιτισμού θα αποδοθούν στη Βουλή οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων – Επικοινωνία Μενδώνη με Κακλαμάνη

harry-meghan-new
LIFESTYLE

Χάρι και Μέγκαν «έκλεψαν» την παράσταση στο All Star Game του NBA (Video/Photos)

kakokairia_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «Red Code» αύριο τέσσερις Περιφέρειες

fylakes_diavatwn
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 14:32
stellantis_0502_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη, λόγω της μείωσης των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων

mendoni-kaklamanis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καισαριανή: Από το υπουργείο Πολιτισμού θα αποδοθούν στη Βουλή οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων – Επικοινωνία Μενδώνη με Κακλαμάνη

harry-meghan-new
LIFESTYLE

Χάρι και Μέγκαν «έκλεψαν» την παράσταση στο All Star Game του NBA (Video/Photos)

1 / 3