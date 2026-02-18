search
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

18.02.2026 12:32

Bruce Springsteen: Νέα περιοδεία «αντίστασης» μέσα στο 2026 – «Land of Hope and Dreams American Tour»

18.02.2026 12:32
bruce-springsteen

Ο Bruce Springsteen επιστρέφει στη σκηνή την άνοιξη του 2026 με τη νέα του περιοδεία «Land of Hope and Dreams American Tour», με σαφές πολιτικό μήνυμα.

Ο Boss θα δώσει 20 συναυλίες στις ΗΠΑ, ξεκινώντας στις 31 Μαρτίου 2026 στη Μινεάπολη και ολοκληρώνετας την περιοδεία στις 27 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πολιτικό μήνυμα

Ο Springsteen έχει περιγράψει την περιοδεία ως μια «εορτή και υπεράσπιση της Αμερικής — της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του Συντάγματος», τονίζοντας ότι αυτές οι αξίες δοκιμάζονται στη σημερινή πολιτική συγκυρία.

Ο καλλιτέχνης μίλησε για «σκοτεινές και ανησυχητικές εποχές», καλώντας το κοινό του να ενωθεί σε μια συμβολική «E Street Nation» υπέρ των θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών.

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει την πλήρη σύνθεση της E Street Band, με τον Springsteen να εναλλάσσει κλασικά τραγούδια όπως:

Born to Run

Thunder Road

Dancing in the Dark

με πιο σύγχρονες, κοινωνικά φορτισμένες συνθέσεις.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τα εισιτήρια για τις συναυλίες της περιοδείας 2026 θα διατεθούν μέσα στον Φεβρουάριο, με αναλυτικές ημερομηνίες να ανακοινώνονται από τις επίσημες πλατφόρμες πώλησης.

