«Κολυμπώντας στον αέρα» της Charlotte Jones στο θέατρο 104 – Σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ

Την παράσταση «Κολυμπώντας στον αέρα» της Charlotte Jones θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό από τις 12 Μαρτίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Θέατρο 104.

Ένα έργο της Charlotte Jones, τρυφερό, συγκινητικό και με χιούμορ, το οποίο μελετά τη θέση της γυναίκας τον 20ο αιώνα, και το οποίο θα μας συστήσουν η Πέγκυ Σταθακοπούλου και η Σίλια Γεωργέλου, υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα της Λίλλυς Μελεμέ.

Το έργο-που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα- είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, με τη σχέση των δυο γυναικών του έργου -παράξενη και συνάμα σωτήρια- να αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του μέσα από τον οποίο, φωτίζεται -μεταξύ άλλων- ο τρόπος με τον οποίο κοινωνικά στερεότυπα και πατριαρχικές δομές μπορούσαν να οδηγήσουν στον εγκλεισμό όσων δεν ταιριάζουν στις προσδοκίες της εποχής.

Η δράση τοποθετείται στην Αγγλία του 1920. Παρά τις πρώτες κατακτήσεις των γυναικών στο δικαίωµα ψήφου, η κοινωνία εξακολουθούσε να αντιµετωπίζει µε καχυποψία και τιµωρητική διάθεση κάθε γυναίκα που δεν ταίριαζε στο «καλούπι» της συζύγου ή της µητέρας. ∆ύο γυναίκες, η Dora Kitson και η Persephone Baker, εγκλείονται άδικα σε ψυχιατρικό ίδρυµα, όχι λόγω ψυχικής ασθένειας αλλά εξαιτίας κοινωνικής προκατάληψης. Μέσα στους τοίχους του ασύλου, αναπτύσσουν µια βαθιά φιλία και αντιστέκονται στην αποµόνωση και τη βία του συστήµατος µε όπλο το χιούµορ και τη φαντασία.

Το έργο αναδεικνύει ζητήµατα που παραµένουν διαχρονικά, όπως η αµφισβήτηση της γυναικείας φωνής, ο κοινωνικός έλεγχος πάνω στο σώµα και στη σεξουαλικότητα, καθώς και η ανάγκη για ισότητα και σεβασµό της διαφορετικότητας.

