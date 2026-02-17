search
ΘΕΑΤΡΟ

17.02.2026 13:13

Ο Baz Luhrmann ετοιμάζει και θεατρικό μιούζικαλ για τον Elvis

17.02.2026 13:13
Ο Μπαζ Λούρμαν αποκάλυψε ότι ετοιμάζει μιούζικαλ με επίκεντρο τη ζωή και την καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ.

Ο Αυστραλός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και στιχουργός, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την ταινία για τον Έλβις του 2022 και τη νέα ταινία συναυλίας του EPiC, αποκάλυψε τα νέα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Νταν Μόρισεϊ στο Magic Radio.

Ο Λούρμαν ρωτήθηκε για τις φήμες ότι εξετάζει μελλοντικά έργα για τον εμβληματικό τραγουδιστή και αν σκέφτεται να κάνει μια θεατρική παραγωγή στη συνέχεια.

«Δουλεύω πάνω σε αυτό, συμβαίνει» απάντησε. «Δεν ξέρω αν έπρεπε να το ανακοινώσω, αλλά, ναι, μόλις το έκανα» συμπλήρωσε.

Ο Αυστραλός σκηνοθέτης πρόσθεσε επίσης ότι ενώ βρίσκεται πίσω από το έργο, αυτή τη φορά δεν εμπλέκεται έντονα και παραλλήλισε αυτό τον ρόλο του, με εκείνον στην κινηματογραφική μεταφορά του Μουλέν Ρουζ το 2001, όταν στρατολόγησε τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Άλεξ Τίμπερς για να αναλάβει τα ηνία.

Η βιογραφική ταινία του 2022 του Λούρμαν που επικεντρώθηκε στον Έλβις, με πρωταγωνιστές τους Όστιν Μπάτλερ και Τομ Χανκς κέρδισε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ.

