21.02.2026 09:13

Γκλέτσος για Παπακαλιάτη: «Είπα μεγάλη μαλ@@@ και ζητώ συγγνώμη» (Video)

21.02.2026 09:13
gkletsos

Για τη δήλωση που έκανε για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και μετάνιωσε μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος «Στην αγκαλιά του Φάνη».

«Στη “Γη της Ελιάς” μπήκα τα τελευταία χρόνια. Ήμουν ξανά με τα παιδιά κι αθροιστικά στην Κύπρο εξαετία. Κάνουμε τη δουλειά μας και νιώθω πολλή αγάπη για αυτό που κάνω. Ο Γεωργίου θα συνεχίσει κι αυτό που κάνει το κάνει πολύ καλά, όπως κι ο Κούλης Νικολάου κι η Βάνα Δημητρίου», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός, λέγοντας πως του αρέσει που ο Γεωργίου παίζει στη σειρά «γιατί το κάνει καλά».

Σε ερώτηση του Φάνη Λαμπρόπουλου γιατί δεν του αρέσει που ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης παίζει στο Maestro, ο Αποστόλος Γκλέτσος απάντησε: «Ήταν μια μεγάλη μαλ@@@ που είπα και ζητώ συγγνώμη. Ήταν πολύ μεγάλη μπαρούφα».

«Έχω ορκιστεί να μη διατυπώσω ποτέ ξανά άποψη για συνάδελφο γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος», κατέληξε.

openai
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Η OpenAΙ αποκαλύπτει την ύποπτη δραστηριότητα του 18χρονου δράστη στο ChatGPT

xristidou
MEDIA

Χρηστίδου για Κουσουλό: «Το σχόλιό του συνιστά ρητορική υποτίμησης με σαφές έμφυλο πρόσημο»

kaisariani-78234
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πληροφορίες για το ποσό της συμφωνίας με τον Βέλγο συλλέκτη – Ποιο είναι το τίμημα για τις ιστορικές φωτογραφίες

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου – Σε εξέλιξη έρευνες σε θαλάσσια περιοχή του Γλαύκου (Video)

kinito-paidia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η βιομηχανία του ψηφιακού bullying και το τέλος της αθωότητας στα social media – Έτοιμο το ν/σ για τo stop σε παιδιά κάτω των 15 ετών 

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

ydra brad pitt
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα έγινε Χόλιγουντ: 250 άτομα συνεργείο, τεχνητή βροχή στο λιμάνι και ο Μπραντ Πιτ στα σοκάκια του νησιού

