Γκλέτσος για Παπακαλιάτη: «Είπα μεγάλη μαλ@@@ και ζητώ συγγνώμη» (Video)

Για τη δήλωση που έκανε για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και μετάνιωσε μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος «Στην αγκαλιά του Φάνη».

«Στη “Γη της Ελιάς” μπήκα τα τελευταία χρόνια. Ήμουν ξανά με τα παιδιά κι αθροιστικά στην Κύπρο εξαετία. Κάνουμε τη δουλειά μας και νιώθω πολλή αγάπη για αυτό που κάνω. Ο Γεωργίου θα συνεχίσει κι αυτό που κάνει το κάνει πολύ καλά, όπως κι ο Κούλης Νικολάου κι η Βάνα Δημητρίου», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός, λέγοντας πως του αρέσει που ο Γεωργίου παίζει στη σειρά «γιατί το κάνει καλά».

Σε ερώτηση του Φάνη Λαμπρόπουλου γιατί δεν του αρέσει που ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης παίζει στο Maestro, ο Αποστόλος Γκλέτσος απάντησε: «Ήταν μια μεγάλη μαλ@@@ που είπα και ζητώ συγγνώμη. Ήταν πολύ μεγάλη μπαρούφα».

«Έχω ορκιστεί να μη διατυπώσω ποτέ ξανά άποψη για συνάδελφο γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος», κατέληξε.

