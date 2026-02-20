Έρικ Ντέιν: Συγκλονίζουν οι αποχαιρετισμοί των πρωταγωνιστών του Grey’s Anatomy για τον θάνατο του Μαρκ «McSteamy» Σλόαν

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε ο θάνατος του Έρικ Ντέιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση). Η είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και προκάλεσε κύμα συγκίνησης, ιδιαίτερα στους συντελεστές της σειράς Grey’s Anatomy που τον ανέδειξε στο ευρύ κοινό.

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο συμπρωταγωνιστής του στη δημοφιλή σειρά, Πάτρικ Ντέμπσι, ο οποίος μιλώντας στο The Chris Evans Breakfast Show αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του μόλις μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του.

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί και ήταν πολύ λυπηρό να διαβάζω τα νέα. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις με λόγια. Νιώθω πραγματικά τόσο θλίψη για τα παιδιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Patrick Dempsey says Eric Dane 'lost the ability to speak' in the days before his death from ALS aged 53 as he pays tribute to his Grey's Anatomy co-star https://t.co/HZ9yRmd3C7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 20, 2026

Ο Ντέμπσι περιέγραψε την ταχεία επιδείνωση της υγείας του ηθοποιού, σημειώνοντας ότι είχε αρχίσει να χάνει την ικανότητά του να μιλά, ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι και δυσκολευόταν να καταπιεί, με την ποιότητα ζωής του να επιδεινώνεται ραγδαία.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η συνεργασία τους χαρακτηριζόταν από αμοιβαίο σεβασμό και όχι ανταγωνισμό: «Τα βρήκαμε γιατί δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ανταγωνισμός. Υπήρχε μόνο αυτός ο υπέροχος αμοιβαίος σεβασμός». Τόνισε επίσης ότι ο Ντέιν έκανε «απίστευτη δουλειά» ευαισθητοποιώντας το κοινό για την ALS και υπενθύμισε τη σημασία του να ζούμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία.

Τα μηνύματα των συνεργατών του

Η Kim Raver (Κιμ Ρέιβερ) αποχαιρέτησε τον συνάδελφό της μέσω Instagram, δημοσιεύοντας δύο κοινές φωτογραφίες τους — μία από τα γυρίσματα και μία εκτός πλατό, σε κοινή έξοδο με την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ. «Ο Έρικ ήταν ένα φως», έγραψε, τονίζοντας πως «έλαμπε αβίαστα τόσο στο πλατό του “Grey’s” όσο και όταν ήταν με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια». Εξήρε το ταλέντο και τον κωμικό συγχρονισμό του, κλείνοντας με λόγια αγάπης προς την οικογένειά του.

Ο Kevin McKidd (Κέβιν ΜακΚιντ) μοιράστηκε φωτογραφία του Ντέιν στον ρόλο του Μαρκ Σλόαν, γράφοντας λιτά: «Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου».

Η showrunner της σειράς, Krista Vernoff (Κρίστα Βέρνοφ), δημοσίευσε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει όταν του ζήτησε να επιστρέψει στην 17η σεζόν για μια ονειρική σκηνή στο πλευρό της Λέξι Γκρέι, την οποία υποδυόταν η Chyler Leigh (Τσάιλερ Λι).

Από την πλευρά της, η Camilla Luddington (Καμίλα Λάντινγκτον), που εντάχθηκε στη σειρά μετά την αποχώρησή του, τόνισε πως, παρότι δεν συνεργάστηκαν άμεσα, «περπατώ κάθε εβδομάδα στους διαδρόμους που φέρουν το όνομα του χαρακτήρα του». Επισήμανε ότι η επίδρασή του στη σειρά και στους θαυμαστές της είναι αδιαμφισβήτητη και κάλεσε σε περισσότερη χρηματοδότηση και έρευνα για την ALS.

Μια απώλεια που αφήνει ισχυρό αποτύπωμα

Ο Έρικ Ντέιν ταυτίστηκε με τον εμβληματικό ρόλο του Μαρκ «McSteamy» Σλόαν και άφησε έντονο αποτύπωμα στη μικρή οθόνη. Η γενναία στάση του απέναντι στην ασθένεια και η δημόσια εξομολόγησή του για τη μάχη με την ALS αποτέλεσαν πράξη ευαισθητοποίησης, που, όπως τόνισαν οι συνάδελφοί του, δεν θα ξεχαστεί.

Διαβάστε επίσης

«Ερωτευτείτε, παλέψτε, ζήστε στο παρόν» – Το μήνυμα του Έρικ Ντέιν στις κόρες του μετά τον θάνατο του (Video)

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Έρικ Ντέιν: «Είχε χάσει την ομιλία του, δυσκολευόταν να καταπιεί» – Ο Πάτρικ Ντέμπσι περιγράφει τις τελευταίες ημέρες του φίλου του