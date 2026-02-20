search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 20:41
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

20.02.2026 20:01

Έρικ Ντέιν: «Είχε χάσει την ομιλία του, δυσκολευόταν να καταπιεί» – Ο Πάτρικ Ντέμπσι περιγράφει τις τελευταίες ημέρες του φίλου του

20.02.2026 20:01
eric dane patrick dempsey -new

Για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του ηθοποιού Έρικ Ντέιν, που πέθανε νικημένος από την ασθένεια ALS, μίλησε ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά «Grey’s Anatomy» Πάτρικ Ντέμπσι.

Ο 60χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στη φιλία του με τον συμπρωταγωνιστή του, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Chris Evans Breakfast Show».

Ο Πάτρικ Ντέμπσι αποκάλυψε ότι μίλησε μαζί του «περίπου πριν από μία εβδομάδα» και δήλωσε πως θέλει να τον θυμάται «για τις στιγμές χαράς που μοιραστήκαμε».

«Δεν μπορούσε να μιλήσει, δυσκολευόταν να καταπιεί»

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί και ήταν πολύ λυπηρό όταν διάβασα τα νέα. Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Νιώθω πραγματικά πολύ θλίψη για τα παιδιά του» ανέφερε. Και συνέχισε: «Ανταλλάσσαμε μηνύματα, επικοινωνούσαμε, οπότε μίλησα μαζί του περίπου πριν από μία εβδομάδα και κάποιοι κοινοί μας φίλοι τον επισκέφθηκαν και άρχισε πραγματικά να χάνει την ικανότητά του να μιλά. Ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι και δυσκολευόταν πολύ να καταπιεί, η ποιότητας ζωής του επιδεινωνόταν τόσο γρήγορα».

Και συνέχισε περιγράφοντας τον Έρικ Ντέιν: «Ήταν ο πιο αστείος άνθρωπος – ήταν χαρά να δουλεύεις μαζί του και θέλω να τον θυμάμαι με αυτό το πνεύμα, γιατί κάθε φορά που βρισκόταν στο πλατό έφερνε τόσο γέλιο. Είχε εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Ήταν εύκολος στη συνεργασία, ταιριάξαμε αμέσως. Η πρώτη του σκηνή ήταν εκείνος, ξέρεις, σε όλο του το μεγαλείο, να βγαίνει από το μπάνιο με μια πετσέτα, να δείχνει καταπληκτικός, κάνοντάς σε να αισθάνεσαι εντελώς εκτός φόρμας και ασήμαντος. Δεθήκαμε γιατί δεν υπήρξε ποτέ πραγματικός ανταγωνισμός. Υπήρχε απλώς αυτός ο υπέροχος αμοιβαίος σεβασμός».

«Ήταν πανέξυπνος και θα θυμάμαι πάντα εκείνες τις στιγμές διασκέδασης που ζήσαμε μαζί και θα τιμώ τη χαρά που έφερε στις ζωές των ανθρώπων. Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια» πρόσθεσε.

Όσο για τον αγώνα που έδωσε για να γίνει γνωστή η νόσος ALS, ο ηθοποιός είπε: «Έκανε απίστευτη δουλειά ευαισθητοποιώντας τον κόσμο για αυτή τη φρικτή ασθένεια μέχρι τις τελευταίες του ημέρες και αυτό μας θυμίζει ότι πρέπει όλοι να ζούμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας. Είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, ειδικά σε έναν κόσμο όπου υπάρχει τόση κρίση και τόση τραγωδία — πρέπει πραγματικά να είμαστε ευγνώμονες για κάθε στιγμή που έχουμε.»

Ο Πάτρικ Ντέμπσι πρόσθεσε: «Να περνάμε χρόνο με τις οικογένειές μας, να κάνουμε πράγματα που είναι καλύτερα, που ωφελούν τους άλλους, να προσφέρουμε, να είμαστε ευγενικοί, να δείχνουμε αγάπη… αυτές είναι οι αξίες.

Με την ηγεσία που δυστυχώς βλέπουμε σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Αμερική, με αυτή τη φρικτή, διεφθαρμένη κυβέρνηση που διοικεί αυτή τη στιγμή τη χώρα, πρέπει να θυμόμαστε να αντιμετωπίζουμε τους γείτονες και τους φίλους μας με τις σωστές αξίες» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

