Έρικ Ντέιν: «Είχε χάσει την ομιλία του, δυσκολευόταν να καταπιεί» – Ο Πάτρικ Ντέμπσι περιγράφει τις τελευταίες ημέρες του φίλου του

Για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του ηθοποιού Έρικ Ντέιν, που πέθανε νικημένος από την ασθένεια ALS, μίλησε ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά «Grey’s Anatomy» Πάτρικ Ντέμπσι.

Ο 60χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στη φιλία του με τον συμπρωταγωνιστή του, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Chris Evans Breakfast Show».

Patrick Dempsey details ‘Grey’s Anatomy’ co-star Eric Dane’s final days before tragic ALS death https://t.co/gPY4ugdJAD pic.twitter.com/KlfaCRwArY — Page Six (@PageSix) February 20, 2026

Ο Πάτρικ Ντέμπσι αποκάλυψε ότι μίλησε μαζί του «περίπου πριν από μία εβδομάδα» και δήλωσε πως θέλει να τον θυμάται «για τις στιγμές χαράς που μοιραστήκαμε».

«Δεν μπορούσε να μιλήσει, δυσκολευόταν να καταπιεί»

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί και ήταν πολύ λυπηρό όταν διάβασα τα νέα. Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Νιώθω πραγματικά πολύ θλίψη για τα παιδιά του» ανέφερε. Και συνέχισε: «Ανταλλάσσαμε μηνύματα, επικοινωνούσαμε, οπότε μίλησα μαζί του περίπου πριν από μία εβδομάδα και κάποιοι κοινοί μας φίλοι τον επισκέφθηκαν και άρχισε πραγματικά να χάνει την ικανότητά του να μιλά. Ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι και δυσκολευόταν πολύ να καταπιεί, η ποιότητας ζωής του επιδεινωνόταν τόσο γρήγορα».

patrick speaking about eric dane 😭😭



“i had a very hard time kind of getting started this morning but, he always made me laugh. he was so funny, he had a great sense of humour. he was always great to work with. always very professional, really smart.” pic.twitter.com/1GsMVqMhSz February 20, 2026

Και συνέχισε περιγράφοντας τον Έρικ Ντέιν: «Ήταν ο πιο αστείος άνθρωπος – ήταν χαρά να δουλεύεις μαζί του και θέλω να τον θυμάμαι με αυτό το πνεύμα, γιατί κάθε φορά που βρισκόταν στο πλατό έφερνε τόσο γέλιο. Είχε εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Ήταν εύκολος στη συνεργασία, ταιριάξαμε αμέσως. Η πρώτη του σκηνή ήταν εκείνος, ξέρεις, σε όλο του το μεγαλείο, να βγαίνει από το μπάνιο με μια πετσέτα, να δείχνει καταπληκτικός, κάνοντάς σε να αισθάνεσαι εντελώς εκτός φόρμας και ασήμαντος. Δεθήκαμε γιατί δεν υπήρξε ποτέ πραγματικός ανταγωνισμός. Υπήρχε απλώς αυτός ο υπέροχος αμοιβαίος σεβασμός».

«Ήταν πανέξυπνος και θα θυμάμαι πάντα εκείνες τις στιγμές διασκέδασης που ζήσαμε μαζί και θα τιμώ τη χαρά που έφερε στις ζωές των ανθρώπων. Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια» πρόσθεσε.

Patrick Dempsey pays tribute to #GreysAnatomy co-star Eric Dane and says they texted a week before his death.



“I just woke up this morning, and I was very sad to read the news. It’s hard to put into words. I feel really so sad for his children. I was corresponding with him, we… pic.twitter.com/9GolTcdz3a February 20, 2026

Όσο για τον αγώνα που έδωσε για να γίνει γνωστή η νόσος ALS, ο ηθοποιός είπε: «Έκανε απίστευτη δουλειά ευαισθητοποιώντας τον κόσμο για αυτή τη φρικτή ασθένεια μέχρι τις τελευταίες του ημέρες και αυτό μας θυμίζει ότι πρέπει όλοι να ζούμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας. Είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, ειδικά σε έναν κόσμο όπου υπάρχει τόση κρίση και τόση τραγωδία — πρέπει πραγματικά να είμαστε ευγνώμονες για κάθε στιγμή που έχουμε.»

Ο Πάτρικ Ντέμπσι πρόσθεσε: «Να περνάμε χρόνο με τις οικογένειές μας, να κάνουμε πράγματα που είναι καλύτερα, που ωφελούν τους άλλους, να προσφέρουμε, να είμαστε ευγενικοί, να δείχνουμε αγάπη… αυτές είναι οι αξίες.

Με την ηγεσία που δυστυχώς βλέπουμε σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Αμερική, με αυτή τη φρικτή, διεφθαρμένη κυβέρνηση που διοικεί αυτή τη στιγμή τη χώρα, πρέπει να θυμόμαστε να αντιμετωπίζουμε τους γείτονες και τους φίλους μας με τις σωστές αξίες» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

