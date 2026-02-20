Μαρίνα Σάττι για Akyla: «Το τραγούδι μού φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το πρώτο της σχόλιο για το τραγούδι του Akyla, «Ferto», που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, έκανε η Μαρίνα Σάττι, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και την εκτίμησή της.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό το 2024 με το «Zari», μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, και αποκάλυψε πως της άρεσε πολύ το «Ferto», προσθέτοντας ότι ελπίζει να κερδίσει.
«Το τραγούδι του Akyla μού φάνηκε τέλειο και ο ίδιος μου φαίνεται γλύκας. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά τον ήξερα. Δεν το πιστεύω ότι άνοιξα νέο δρόμο για την Eurovision. Μακάρι, ελπίζω να το κερδίσει!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σάττι.
Διαβάστε επίσης:
Millie Bobby Brown: Γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της ποστάροντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της (photos)
Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε» (Video)
Δύσκολες ώρες για τον Τρύφωνα Σαμαρά – Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.