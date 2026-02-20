search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 18:45
20.02.2026 17:14

Μαρίνα Σάττι για Akyla: «Το τραγούδι μού φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας»

20.02.2026 17:14
marina-satti-new

Το πρώτο της σχόλιο για το τραγούδι του Akyla, «Ferto», που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, έκανε η Μαρίνα Σάττι, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και την εκτίμησή της. 

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό το 2024 με το «Zari», μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, και αποκάλυψε πως της άρεσε πολύ το «Ferto», προσθέτοντας ότι ελπίζει να κερδίσει

«Το τραγούδι του Akyla μού φάνηκε τέλειο και ο ίδιος μου φαίνεται γλύκας. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά τον ήξερα. Δεν το πιστεύω ότι άνοιξα νέο δρόμο για την Eurovision. Μακάρι, ελπίζω να το κερδίσει!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σάττι.

